La casa de Valentino Rossi (46) en Tavullia: circuitos para entrenar y una vivienda de lujo portátil de 1 millón de euros

Valentino Rossi ha convertido su casa de Tavullia en el refugio perfecto de una leyenda que ha ganado suficiente dinero en MotoGP como para levantarse una mansión de ensueño en las colinas donde nació.

Su vivienda principal es una gran casa rural situada en un valle entre Madonna del Monte y Pozzo Alto, a las afueras de Tavullia, en la región italiana de Las Marcas. Es una construcción de estilo tradicional, integrada en el paisaje, rodeada de colinas suaves y a pocos kilómetros del circuito de Misano.

En esta mansión vive con su pareja, Francesca Sofia Novello, y sus hijas, en una propiedad que combina vida familiar y culto a su propia historia deportiva.

La casa funciona como un santuario íntimo: un lugar donde el campeón puede descansar lejos del ruido del paddock, pero rodeado de recuerdos de su carrera.

Tavullia entera respira Rossi, pero es en esta finca, escondida entre viñedos y caminos secundarios, donde mejor se entiende el vínculo del piloto con su pueblo.

Valentino Rossi, junto a su Yamaha YZR-M1, en la parrilla de salida del Gran Premio de Portugal. Petronas SRT

Lujos y estancias interiores

En el interior, la vivienda mezcla estética rústica y comodidades modernas, con grandes espacios abiertos y una decoración cuidada, con madera, tonos cálidos y guiños constantes al número 46. El corazón de la casa es una amplia zona de día con salón y comedor, donde las vistas de las colinas se convierten en parte del mobiliario.

No faltan lujos como gimnasio privado, salas de ocio y un auténtico "museo" doméstico con trofeos, monos, cascos y motos expuestas como obras de arte.

Una de las estancias más especiales es la habitación de su hija, descrita como "la habitación más cara" de la casa, con más de 2.500 euros invertidos en mobiliario y accesorios infantiles. La finca dispone también de habitaciones de invitados, zonas ajardinadas, piscina y espacios pensados para que su círculo más cercano disfrute de largas estancias en total privacidad.

Lo que vale el sueño de Tavullia

La cifra exacta que pagó Rossi por esta propiedad no es pública, pero se sabe que en Tavullia el precio medio de la vivienda rondaba en 2023 los 1.372 euros por metro cuadrado, un dato que no refleja el valor de una mansión única como la suya.

Hablamos de una finca en una ubicación privilegiada, con gran terreno, privacidad, vistas y un fuerte componente emocional ligado a la figura del piloto, algo que en el mercado de casas de famosos dispara la tasación.

Algunas estimaciones sitúan propiedades asociadas a Rossi en el entorno de varios millones de dólares, hablándose de una finca valorada en torno a 6,9 millones en la región. Teniendo en cuenta que su patrimonio se ha calculado entre unos 140 y más de 200 millones de dólares, su casa de Tavullia encaja dentro de un portafolio de inmuebles y negocios a la altura de uno de los deportistas mejor pagados del motor.

El motorhome

Lejos de Tavullia, el otro hogar de Rossi es su motorhome, la famosa "Casaquarantasei", un camión-remolque convertido en apartamento rodante que le acompañó por los circuitos del mundo.

Construido por Rioja Vehicles, ofrece alrededor de 80-85 metros cuadrados útiles cuando despliega sus ampliaciones, prácticamente como un piso grande. Por fuera luce negro con detalles amarillos y el emblema VR46; por dentro domina un estilo sobrio en grises y azules.

El interior se distribuye en un salón central con cocina americana, sofá en L, mesa para varios comensales y baño completo, más un dormitorio principal para Valentino y dos dormitorios dobles con literas en la parte delantera. Televisión de pantalla plana, sonido Bose, antenas satélite y cámaras de vigilancia completan un auténtico apartamento de lujo sobre ruedas.

A la altura de su carrera

La mansión de Tavullia y la "Casaquarantasei" son, en el fondo, la traducción material de la carrera de Valentino Rossi. Nueve títulos mundiales, siete en la categoría reina, más de 100 victorias y más de 400 Grandes Premios disputados lo consolidan como uno de los pilotos más grandes de todos los tiempos.

Los contratos millonarios, las primas y los patrocinadores le permitieron transformar la velocidad en patrimonio y proyectos como VR46, siempre con Tavullia como epicentro.

Su casa en las colinas no es solo un símbolo de éxito, sino también la manera que tiene Rossi de seguir anclado a sus raíces mientras impulsa a nuevas generaciones de pilotos desde su ranch y su academia. Así, tanto la finca de Tavullia como el motorhome que le siguió por medio mundo son el escenario silencioso de la vida de un chico de pueblo que convirtió el 46 en un icono global.