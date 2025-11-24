Álex Márquez, sobre su gran emoción tras ganar por primera vez en MotoGP: "Normalmente no lloro, pero en Xerez lo hice"

Álex Márquez se abrió ante el público después de su increíble temporada en la que se ha proclamado subcampeón del mundo por detrás de su hermano Marc.

El piloto catalán apareció como invitado en el programa 'El Hormiguero' y confesó que se había visto "mejor que nunca" sobre una moto, con un rendimiento tan alto que ni siquiera él se esperaba.

También habló del pacto entre hermanos para no tirarse el uno al otro al suelo en carrera, de su emoción al ganar en Xerez, de su recuperación tras la caída o de sus supersticiones durante las carreras.

Cómo se ha visto

"Me he visto mejor que nunca. Mucho mejor de lo que todo el mundo esperaba, y me incluyo. El salto de un año a otro ha sido muy grande. Este es un deporte donde hay muchos factores, no sólo el piloto, y todos tienen que casar muy bien. Este año todo era perfecto".

Le podría ganar a su hermano

"Le ganaría el Mundial si pudiera. Me dijo si no había tenido la sensación de preocupación de tirar a su hermano. Le dije que sí, que la había tenido. Me dijo que a él no le había gustado, e hicimos un pacto. Medio metro más o menos, tiras a alguien o te tiran a ti. Si alguien tira a alguien, nunca es queriendo".

Su victoria en Xerez

"Es diferente ganar en MotoGP, pero sobre todo ganar en MotoGP. Si me preguntas qué carrera querría ganar, creo que todos los pilotos españoles responderíamos que en Xerez. Es como la catedral del motociclismo. Hay dos curvas que a las 6 y media de la mañana está lleno, a reventar, nos despiertan ellos con el ruido. Es el único sitio del Mundial donde yo siento a la gente encima de la moto.

Fue muy bonito, yo normalmente no lloro, pero ahí lloré. Eran muchos años intentándolo".

La caída

"Cuando volví a los 10 días hice segundo por la adrenalina, pero luego el cuerpo baja. Tenía molestias. Me pusieron un tornillo en la mano y tenían miedo de que se doblara. Fue una caída por un toque con otro piloto, no un error mío. No había que preocuparse, pero es verdad que no pilotas igual con las molestias y pierdes confianza. Parece que había que cambiar todo en la moto, pero era yo el que no iba bien".

Su peor caída

"La peor fue la pelvis. No me tuvieron que operar. Fue una fisura, casi fractura y me tocaba el nervio. Tuve un año que en los circuitos de izquierda se me dormía la pierna y me quedaba sin fuerzas".

Supersticiones

"Tengo muchas, aunque depende de la época. Si haces algo y te va bien, entonces se te queda. Me acuerdo que este año en Xerez me caí fuerte en los libres, y cuando me fui a cambiar el mono, me gusta cuando bajo las escaleras del camión, tocar pie derecho. Pero las escaleras no daban. Di tres saltos con el derecho y me fue bien, así que ya se me quedó para todo el año".

Su nueva Ducati

"La que he tenido ahora es la que he tenido desde el primer día que la probé hasta la última carrera, sin mejoras. Entonces dependes de cómo vaya esa moto. La oficial es tener la última moto y todas las mejoras que vayan durante el año. Es una oportunidad muy buena".

El pique en Motmeló con Marc

"El sábado la cagué porque me caí. El domingo había que desquitarse, y le gané. Yo pasaba por meta y veía todo el rato que estaba a tres décimas de mí. A Marc no le puedes dar ni el mínimo espacio, si le das la mínima esperanza te va a atacar. Él se equivocó y ahí tiró la toalla a falta de tres vueltas. Pensaba que me iba a adelantar, pero no pudo".

Algo en lo que es mejor que Marc

"En las curvas rápidas a derechas soy mejor que él. Él es muy bueno en curvas de izquierda y cerradas".