Recital de Álex Márquez en Valencia para sumar su segunda victoria consecutiva en la carrera al sprint

Álex Márquez traza un viraje seguido de Pedro Acosta, en la carrera al sprint del GP de la Comunitat Valenciana. Efe

Marco Bezzecchi, autor de la pole en el circuito Ricardo Tormo de Valencia y gran favorito para la victoria en la carrera al sprint, se ha dejado todas sus opciones de ganar prácticamente en la salida. El piloto de Aprilia se ha visto superado por Álex Márquez en la primera curva y por Pedro Acosta, en la segunda. El italiano ha finalizado quinto en una carrera en la que se ha impuesto el menor de los hermanos Márquez, sumado su segunda victoria consecutiva y la tercera del año en la prueba corta de los sábados.

ÀLEX MÁRQUEZ MANDA EN VALENCIA 🇪🇸🏆



Tercera sprint del año para el subcampeón 💪🏻#ValenciaGP #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/l51VLwgA9T — DAZN España (@DAZN_ES) November 15, 2025

