El piloto español José Antonio Rueda, campeón de Moto3, sufrió un paro cardíaco tras su accidente en Malasia

Red Bull KTM Ajo ha compartido un comunicado detallado sobre el estado de recuperación de José Antonio Rueda, el piloto español que alcanzó la gloria como campeón del mundo de Moto3 en la presente temporada, tras sufrir uno de los accidentes más graves que se recuerdan en la categoría durante el Gran Premio de Malasia.

El documento revela que el sevillano experimentó un paro cardíaco durante la atención de emergencia en pista, un elemento que subraya la gravedad de los impactos sufridos en el impacto frontal contra Noah Dettwiler en la curva 3 durante la vuelta de reconocimiento.

El comunicado describe que tras recibir atención de emergencia en el circuito de Sepang, Rueda fue sometido a reanimación cardiopulmonar y posteriormente evacuado en helicóptero al Hospital de Kuala Lumpur.

Durante los primeros análisis realizados en el centro malasio, se diagnosticó una fractura expuesta del pulgar y del segundo y tercer metacarpianos de la mano derecha, además de una fractura en la base del radio.

Asimismo, las pruebas revelaron múltiples traumatismos que afectaban especialmente a las costillas y los pulmones, aunque afortunadamente no se detectaron daños graves en la cabeza ni el torso más allá de estas contusiones.

Tras cuatro días hospitalizado en Malasia bajo supervisión constante, el equipo médico decidió que Rueda estaba en condiciones de ser trasladado a España para continuar su recuperación. El piloto llegó a Barcelona en la madrugada del viernes, siendo ingresado inmediatamente en el Hospital Universitario Dexeus.

Allí fue mantenido bajo observación constante mientras se esperaba a que la inflamación en su mano derecha disminuyera lo suficiente como para poder proceder a la intervención quirúrgica.

Man…that was some accident in the sighting lap between Rueda and Dettwiler! Air-lifted to the medical centre. Hope, both are ok! Our prayers… #MotoGP #MalaysianGP pic.twitter.com/arm93q8YG8 — CHEQUERED FLAG 🏁 (@cfmagindia) October 26, 2025

La operación se realizó exitosamente el lunes, apenas nueve días después del accidente. Durante el procedimiento, los cirujanos insertaron placas en los metacarpianos afectados y en la base del radio del campeón español.

El comunicado de KTM destaca que la intervención fue realizada por el doctor Xavier Mir en la Clínica Dexeus de Barcelona, uno de los especialistas de referencia en traumatología de mano.

Sin embargo, durante el proceso de recuperación en Barcelona, nuevas pruebas médicas revelaron una complicación adicional: una pequeña fractura en la escápula que hasta entonces había pasado desapercibida.

Afortunadamente, según el comunicado, esta lesión no requiere intervención quirúrgica, solo reposo y seguimiento médico para asegurar su correcta consolidación.

Pensando ya en 2026

Red Bull KTM Ajo subraya en su comunicado que el plan para Rueda es continuar su rehabilitación "el tiempo que sea necesario para asegurar que esté en plena forma para la temporada 2026". El equipo expresó su confianza en que el piloto regresará "más fuerte que nunca tras este revés al final de su mejor temporada".

Una vez que reciba el alta del hospital de Barcelona, Rueda viajará a Sevilla para continuar su convalecencia junto a su familia y amigos.

El comunicado también trasladó el apoyo de Red Bull KTM Ajo a Noah Dettwiler y a su equipo CIP Green Power, deseando una pronta recuperación al piloto suizo, quien sufrió lesiones aún más graves que requirieron múltiples intervenciones quirúrgicas de emergencia durante la noche del accidente en el circuito de Sepang.