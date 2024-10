El duro accidente de Viñales tras ser embestido a 300 km/h por Bezzecchi: "Si no hacen nada, voy a ir a muerte"

Fue una jornada accidentada en Australia para los españoles. En el sprint de MotoGP de Phillip Island, Pedro Acosta y Maverick Viñales, este tras un impacto del italiano Marco Bezzecchi, fueron protagonistas de dos peligrosos accidentes. Por suerte, ambas acciones quedaron en susto.

De hecho, más que dolorido, Viñales lucía indignado por lo ocurrido. En la grava ya le dedicó una peineta a Bezzecchi y luego hablaron en la clínica. Maverick declaró ante los jueces y, como explicó, espera una sanción. Si no hay un castigo duro para el italiano, avisa que tomará medidas a conciencia con su propio pilotaje.

Esto dijo Viñales sobre cómo 'vivió' su accidente en Australia: "Yo ni lo he vivido, he sentido un impacto y he salido volando de la moto. Hasta le he dejado bastante espacio porque podría haberle cruzado la línea y ya está, pero he pensado: 'Aquí, en Phillip Island, si te pones delante, puede ser que el rebufo te chupe', pero es que le había dejado un metro y medio. Y él me ha querido volver a pasar, creo que él no hacía ni la curva", dijo ante el micrófono de DAZN.

¡QUÉ SUSTAZO! 😰



Accidente a altísima velocidad de Bezzecchi y Viñales 😥 El italiano impactó por detrás al español#AustralianGP 🇦🇺 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/lr2EmF9KvZ — DAZN España (@DAZN_ES) October 19, 2024

"He ido a los comisarios, les he explicado la situación, creo que lo han entendido muy bien. Espero que salga una penalización fuerte. Si no abrirán... yo no tengo miedo, a mí me da igual, yo ya he probado todas las sensaciones. Entonces, voy a ir a muerte, como no hagan nada, abren la veda. Yo voy a ir a muerte, estoy harto de que me entren. Eso es lo que pienso. O ponen reglas o aquí todo el mundo va a ir a cuchillo a tirar a la gente", señaló con indignación.

A Maverick no le fueron suficientes de 'Bez': "He hablado con él y me ha dicho que ha sido el rebufo. Ha quedado todo claro y ya está. Él estaba bien, también. Una preocupación menos. El 'feedback' de los comisarios era positivo, han leído la acción como la he leído yo. Yo veo la acción y me ha intentado pasar por dentro cuando le había pasado. No sé, espérate, pásame en la siguiente curva, no pasa nada. Si crees que vas más rápido que yo, pásame en la siguiente curva y ya está. Esto es increíble, ¿dónde va? A lo mejor pensaba que el circuito seguía recto o no ha visto el punto de frenada, es que no lo entiendo. Son las carreras".

En cuanto a su estado físico tras el accidente, Viñales acabó con "un pinzamiento en el codo izquierdo", según señaló el jefe de los servicios médicos del Mundial, el doctor Ángel Charte. "Estoy. Eso es importante", dijo Maverick. "Me he golpeado muy fuerte y se me había dormido la mano y la otra mano también la tengo bastante golpeada, así que para mañana será difícil, pero lo voy a intentar igualmente. Es nuestro trabajo. No parece que tenga nada roto", señaló en DAZN.

En cuanto a Bezzecchi, este tuvo que ser trasladado en helicóptero a un hospital de Melbourne para que le hicieran más pruebas. Aún así, estaba consciente y pudo subirse por su propio pie. Nada alarmante. Pedro Acosta, tras salir volando de la moto, acabó con dolores en un hombro, pero nada más.