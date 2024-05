Aleix Espargaró anuncia su retirada: "El corazón me pide parar para ver crecer a mis hijos"

A punto de cumplir 35 años y tras 20 temporadas en el campeonato del mundo, no podía escoger otro lugar que no fuera el circuito de Barcelona-Cataluña para anunciar una decisión que lleva meses meditando. Aleix Espargaró se retira de la competición al final del año tras una vida dedicada al motociclismo.

“Es el circuito donde empecé a correr en moto y donde el año pasado culminé un sueño. Era el sitio ideal para anunciar que dejó MotoGP al final de esta temporada. Ha sido una trayectoria muy extraña la mía. Como todos los pilotos nadie nos regala nada. Ni el mayor guionista de Hollywood hubiese imaginado que a los 30 años podría ganar carreras, luchar por podios con una marca que no lo había hecho nunca antes. Estoy muy feliz y orgulloso. Ese niño que debutaba por aquí hace muchos años seguro que estaría muy feliz", ha anunciado emocionado Il Capitano de Aprilia.

“Sabéis que siempre he cometido errores por seguir el corazón y no a la cabeza, pero soy así. Me siento competitivo todavía. La cabeza me pide seguir, pero el corazón me pide parar para ver crecer a mis hijos. Quiero disfrutar de la vida desde un prisma más tranquilo”, ha expresado durante una conferencia de prensa en la quw estaban presentes su mujer, Laura, sus mellizos Mia y Max, su hermano Pol y pilotos como Marc Márquez, su hermano Álex, Álex Rins o sus grandes amigos Maverick Viñales y Jorge Martín.

Visiblemente emocionado, Aleix Espargaró ha destacado los mejores momentos pero también los peores, como por ejemplo la frustración que le llevó a plantearse la retirada hace seis años, en 2018, cuando su Aprilia no era ni por asomo como la actual. “Por suerte tuve a Laura, mi mujer, a mi lado y me convenció de seguir”, ha recordado.

“Estos tres últimos años en Aprilia hemos hecho historia y ha sido un sueño”, concluyó, sin dejar claro si pasará a desempeñar labores de probador con Aprilia o con alguna otra marca a partir del próximo año.

Aleix Espargaró ha tenido una trayectoria irregular, pero en los últimos dos años su palmarés ha crecido con tres victorias en MotoGP, 12 podios (uno en Moto2 y 11 en MotoGP) y cinco poles en la clase reina.