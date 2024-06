Marc Márquez ya presume de su fichaje por Ducati: "Ahora estoy con la moto que gana"

Se terminó por fin el culebrón y se resolvió la incógnita del futuro de Marc Márquez. Ducati hizo oficial la llegada del gran campeón español a su escudería de cara a la temporada que viene y el piloto ya puede desconectar de todos los rumores y de la incómoda situación de tener que buscar equipo.

El ocho veces campeón del mundo se pasó por El Larguero, el programa nocturno de la Cadena Ser, para pasar revista de cómo había sido su fichaje por la firma italiana y también para hablar de lo que le viene por delante.

Se mostró muy ambicioso, ya que confesó que el año que viene irá a por el título de campeón del mundo sin excusas, y también muy orgulloso de poder firmar por la mejor escudería del momento: "He firmado con la moto que gana", comentó durante esta entrevista.

Sus expectativas

"El año que viene tengo que luchar por el título. Llevaba cuatro años de lesiones y sin resultados, y es verdad que ahí la motivación cuesta mantenerla. Sobre todo la confianza. Puse un plan en mi cabeza y está yendo muy bien".

El fichaje

"A las ocho firmé el contrato. El acuerdo ya está hecho por dos años con Ducati, y es la moto que gana. Ahora mismo no hay una moto más rápida. Por ejemplo, en la última carrera las cuatro primeras motos fueron Ducati".

La polémica del fichaje

"No ha pasado nada en nuestro entorno. Ducati dijo que iba a esperar hasta Mugello para tomar la decisión, que estaban indecidos porque tenían a dos pilotos y a Bastianini, que estaba dentro de la ecuación. Decían que se iban a dejar guiar por los resultados, porque todo pesa en todos los deportes. A mí me lo dijeron el domingo por la noche".

Marc Márquez celebra con los aficionados un podio en MotoGP. REUTERS

Va a ser competitivo

"Si te lo tienes que ganar en la pista, tienes que tener las mismas armas y lo cierto es que ahora no las tengo. No es una excusa y estoy demostrando que puedo ser competitivo. Otra cosa es que yo tenía muy claro que no iba a cambiar de un equipo satélite a otro. Además, los deportistas no tenemos sólo los contratos deportivos, sino que tenemos otros patrocinadores que me han seguido durante mi carrera, y una multinacional cierra en septiembre los dos próximos años y no puede esperar. Era inviable".

Bagnaia no le felicita

"No, no me ha felicitado pero sí que me ha llamado el CEO de Ducati y me ha dado sus felicitaciones".

Sin ir a Pramac

"He sido muy claro siempre y no me he salido de mi idea. En las primeras conversaciones con Ducati ya lo expresé así. No quería cambiar de un satélite a otro, porque para eso me quedaba en la familia Gresini, que me dio la oportunidad de rejuvenecer".

Cómo va a ser el box

"En el box todo tiene que estar calmado. Luego la guerra tiene que ser en la pista, pero en el box tiene que estar todo calmado".

Pudo irse a KTM

"No voy a decir ni un plan B ni un plan C por respeto a otras marcas. Yo tenía claro que mi prioridad era una Ducati, porque ya hice un gran cambio el año pasado y no me apetecía hacer otro más. Quería seguir donde estaba o pasar a rojo. Esas eran mis dos opciones y he podido conseguir la que más me gustaba y la mejor".

Jorge Martín, decepcionado

"Esto es la vida y el deporte. No me alegro de que un piloto se quede sin moto, pero en las profesiones uno tiene que ser a veces egoísta. Lo mejor para mí era una moto roja, la Ducati, la que hemos podido conseguir, y ahí tienes que jugar todas tus cartas. La que más pesa es la pista y los ingenieros de Ducati están viendo mi progresión con la moto de 2023 y eso ha pesado más que el resto".