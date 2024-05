Los motivos de Márquez para soñar con el Mundial: ritmo, confianza y mucho margen de mejora

Marc Márquez se encuentra en su mejor momento en la temporada. El piloto de Gresini ha dejado atrás un inicio de campeonato algo irregular y parece haber encontrado el punto a su moto. Ya es tercero en el Mundial y no descarta entrar en la pelea por conseguir el título. Y tiene motivos para ello.

El catalán está encontrado poco a poco su ritmo. Después de varios años lejos de los mejores y con multitud de caídas, Márquez puso rumbo al equipo Ducati para volver a disfrutar del motociclismo. Y lo está haciendo, pero también está logrando ser competitivo.

Ver a un Marc Márquez con hambre siempre es peligroso. Es uno de lo pilotos más rápidos de la historia y ya ha demostrado que con confianza es capaz de todo y más. Sus rivales lo saben y no se fían de él de cara a las próximas carreras.

No obstante, debe ser más regular y salir siempre desde las dos primeras filas. Ese es su objetivo. Para ello es fundamental encontrar esa regularidad los viernes y así poder luchar por las primeras posiciones en cada Gran Premio.

Si ha sido capaz de acabar en el podio saliendo desde tan atrás, realizando mejores sesiones de clasificación tendría que asumir menos riesgos a la hora de ir a remolque intentando recuperar posiciones.

Un Mundial a tres bandas

Poco a poco, Márquez, va teniendo más confianza con la Ducati y se ha consolidado como el tercero en discordia en la batalla por el Mundial entre Jorge Martín y Pecco Bagnaia. La primera victoria está cada vez más cerca, sólo le falta mejorar en la práctica del viernes y en la Qualy para estar delante y no tener que firmar grandes remontadas, puesto que no todos los días es domingo y no siempre logrará hacerlas.

Lo cierto es que aun no siendo regular, está tercero del Mundial, a dos del segundo, Bagnaia, y a 41 del líder, Martín. De hecho, tras su segundo puesto en la sprint race de Montmeló, Marc se puso segundo en el campeonato por delante de Pecco. Pero el italiano le arrebató esa posición con su victoria el domingo.

Jorge Martín y Marc Márquez celebran la primera y segunda posición, respectivamente, logradas en Le Mans. Reuters

Del mismo modo, la tendencia es positiva. Márquez, después de un inicio complicado, suma ya tres podios consecutivos. Tan solo Pecco y Martín se han subido más veces al cajón esta temporada.

El próximo reto es el Gran Premio de Italia que se disputa este fin de semana. Un circuito, el de Mugello, donde el de Cervera ha ganado en tres ocasiones: 2010 (en Moto3), 2011 (Moto2) y 2014 (MotoGP).