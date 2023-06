Pole de récord y enfado de Pecco Bagnaia con Marc Márquez en Mugello

Sabedor de sus carencias y de las de la Honda, Marc Márquez siempre busca la más mínima oportunidad para suplirlas. “En la pista hay que ser egoísta”, asegura el español que, una vez más, buscó una rueda para lograr una buena clasificación en parrilla.

Esta vez el damnificado fue Pecco Bagnaia, al que encontró en la primera curva del circuito de Mugello cuando salía de boxes. El italiano, con un enfado monumental, interpretó que su rival le estaba esperando y cortó gas para decirle de todo. Unos segundos que Márquez aprovechó para engancharse a su rueda y conseguir la segunda posición en parrilla.

“Esta vez sí que ha sido casualidad encontrarme con Pecco, porque he salido de box buscando a Bezzecchi y no sabía ni donde estaba Pecco. El destino ha hecho que nos encontráramos y lo he aprovechado. Tengo que aprovechar el rebufo y esas décimas que me dan extra en las rectas, porque luego en las curvas no hay más. No he entendido su enfado, porque no lo he estorbado. De hecho, mi intención en la curva 1 era apartarme, porque él venía en vuelta lanzada, pero ha decidido enfadarse. Si hubiera tirado, seguramente no lo hubiera seguido porque yo salía de box. Su enfado me ha servido para cogerle el rebufo y estar en esa primera línea”, ha analizado el español en el parque cerrado, donde ambos protagonistas ni se han saludado.

Pese a todo, Bagnaia consiguió una pole (1:44.855) que le llevó a destrozar el récord del circuito, en poder de Fabio Quartararo (1:45.187) desde 2021. De esta forma, el vigente campeón del mundo logró su tercera pole de la temporada, la vigésimo primera en el campeonato del mundo y la decimocuarta en MotoGP.

La primera línea de parrilla de salida la completó Álex Márquez, que se vio obligado a pasar por la repesca. El piloto del equipo Gresini Racing logró el tiempo solo en la última vuelta y, por primera vez, compartirá la primera línea de la parrilla con su hermano mayor.

“Esta posición es muy importante porque veníamos de la Q1. El viernes se me quedó ese mal sabor de boca por no poder cerrar un buen giro. Creo que Pecco tiene algo más, pero soy positivo. Era importante estar delante por la penalización que arrastro en parrilla”, ha asegurado el español, que tendrá que perder tres posiciones en parrilla en la carrera del domingo tras la acción protagoniza con Luca Marini en Le Mans.

