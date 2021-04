Marc Márquez, de vuelta: dice "haber escuchado a los médicos" y sentir "una gran sensación"

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) regresa a la competición después de estar nueve meses de baja como consecuencia de su grave lesión en el húmero derecho pero con la convicción de "haber escuchado a los médicos" en todo momento durante su recuperación y de tener también "una gran sensación".

"Es una gran sensación volver a MotoGP, con mi equipo y mi moto; hemos trabajado muy duro para conseguirlo, muchas horas en el gimnasio y con mi 'fisio' Carlos", señala el ocho veces Campeón del Mundo, que vuelve a la competición tras perderse la temporada anterior.

El piloto del equipo Repsol Honda tampoco ha podido participar en los dos primeros grandes premios en Catar para completar mejor su recuperación y se reincorpora a la competición después de haber recibido el visto bueno de los médicos. "Nos hubiera gustado estar en Catar, pero finalmente mis médicos me desaconsejaron y los escuché ya que me he centrado en escuchar a los médicos y entender mi cuerpo para poder volver a MotoGP y hacer lo que amo", señala en la nota de prensa difundida por su equipo.

Engines on! It’s race week pic.twitter.com/gvBoa74y1y — Marc Márquez (@marcmarquez93) April 12, 2021

Marc Márquez llega a un circuito prácticamente nuevo para él pues el año pasado no pudo estar presente cuando el Campeonato del Mundo de MotoGP disputó en este trazado su última carrera de la temporada, aunque recordó que tenía "un poco de experiencia en Portugal, pero el objetivo de este fin de semana es trabajar bien". "Poco a poco vamos volviendo y esto es muy positivo después de un largo período", añadió.