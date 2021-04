"Cuando un piloto como Marc Márquez hace esas flexiones, ¿cómo le dices que no puede correr?"

La lesión de Marc Márquez ha supuesto un antes y un después en el mundial de MotoGP. El piloto español lleva casi un año fuera de los circuitos y se ha tenido que someter ya a tres operaciones para tratar su fractura de húmero, esa con la que se especuló que podía volver en unos días y que finalmente le arruinó la pasada temporada y parte de la presente.

Ahora, el ilerdense ya ha recibido el alta médica para poder volver a la competición y tendrá que recibir los diferentes vistos buenos de las autoridades deportivas para poder estar en la tercera carrera de la temporada, el Gran Premio de Portugal en Portimao. El doctor Ángel Charte, galeno del Mundial de MotoGP y el propio médico del trazado luso serán los encargados de dar la noticia definitiva para confirmar el regreso de Marc, algo que ya ha anunciado él mismo este sábado tras recibir el 'okey' del equipo médico dirigido por Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña del Hospital Ruber Internacional de Madrid.

Sin embargo, no todo son buenas noticias en el entorno de Marc respecto al tema de la lesión, ya que en MotoGP les estaban esperando. En especial Carmelo Ezpeleta que, como cara visible de Dorna, recibió multitud de ataques y críticas por haber dado luz verde a Marc y sus deseos de competir a los pocos días de haber sido operado por primera vez de su fractura de húmero en Jerez.

Marc Márquez, con la RC 213V-S en Montmeló EFE

Ezpeleta asegura en una entrevista con GPOne que no se cometieron irregularidades ni negligencias y que todos los procesos médicos que pasó Márquez y que dependían de la organización del mundial fueron los correctos. El CEO de Dorna se encuentra profundamente dolido y ha transmitido cómo se vivió aquella situación tan difícil ahora que Marc ya está casi recuperado y pendiente de coger ritmo de competición.

"Por lo que a mí respecta, no se cometieron errores médicos en el campeonato. No sé si se cometieron errores o no porque no soy médico. Hay un protocolo para estos casos. Se cambió después de lo que pasó en Assen en 2017. Si has tenido anestesia general no puedes correr hasta que pase un tiempo determinado. ¿Qué pudimos hacer diferente? Cuando un piloto hace esas flexiones, como hizo Marc, ¿con qué norma le dices que no puede correr?".

"Volvió, pasó la revisión médica y se le permitió correr, no podía ser de otra manera. Hizo un entrenamiento el viernes y luego, por razones que solo él conoce, decidió no continuar. En casa, entrenando o abriendo una ventana, no voy a entrar en el asunto, tuvo un problema con la placa, pero no en el circuito".

Dolido con los médicos

El barcelonés, una de las voces más autorizadas del motociclismo y líder del mundial, asegura que se sintió muy dolido por el aluvión de expertos médicos que se pusieron a dar su versión y su diagnóstico tras la lesión que apartó a Márquez de la competición. Ezpeleta considera una falta de respeto hablar del tema después de todo lo que se produjo y no antes, cuando se podía ayudar.

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, en la conferencia de prensa celebrada en el circuito de Losail. MotoGP

"¿Cómo podemos cambiarlo? ¿Debemos decir que si te operas no puedes correr durante dos semanas? Bien, pero no es lo mismo para un brazo o un dedo. Ahora todo es muy sencillo: hay ejercicios que completar, si puedes hacerlos corres, si no, no. Tratamos de averiguar cómo cambiarlo, pero no encontramos cómo. No sé lo que se dijeron Marc y los médicos, pero me parece que no fue correcto que otros médicos entraran en esa discusión diciendo lo que hubieran hecho diferente".

"Es como si a un portero le dices que debía haberse tirado para el otro lado en un penalti después de que le hayan marcado un gol. Veo una falta de respeto que algunos médicos dieran su opinión sin conocer las cosas. Todos parecían expertos en placas de titanio, brazos... Lo único que puedo decir es que vi las flexiones que hizo delante de los médicos en Jerez. Así que pregunto quién puede decir que un piloto que puede hacer eso no puede correr. Los pilotos no son personas normales".

[Más información: Marc Márquez anuncia su regreso a la competición tras recibir el alta]