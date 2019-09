Márquez: un día de pesca y un título a tiro de piedra

La última cita antes del periplo transoceánico sirve a Marc Márquez para darse un baño de multitudes. MotorLand Aragón es el circuito que más cerca está de su casa en Cervera (Lleida), a unos 180 kilómetros, y aquí acuden la gran mayoría de sus seguidores. El líder de MotoGP, que cuenta con una renta de 93 puntos sobre Andrea Dovizioso, llega a un trazado donde ha ganado en cuatro ocasiones en MotoGP -las últimas tres de forma consecutiva- y donde la curva 10 lleva su nombre. Un escenario donde este domingo, en la que supondrá su carrera número 200 en el campeonato del mundo, puede dejar el terreno allanado en el camino final hacia su sexto título de campeón del mundo de la categoría reina. Sólo necesita sumar siete puntos en MotorLand, independientemente de lo que haga Dovizioso, para disponer dentro de dos semanas de su primera bola de partido para cerrar el título.

“Cada título tiene sus complicaciones. Cada año afronto la temporada pensando que va a ser más complicada que la anterior. La mentalidad y el entorno ayudan para lograr el objetivo. No me gusta hablar de esto. Este campeonato sólo lo puedo perder yo. Intentaremos ganar lo antes posible, pero sin prisa. En 2014 tuve prisa y me caí en dos carreras consecutivas [Misano y MotorLand]. Mi objetivo de aquí hasta el final de la temporada es acabar todas las carreras en el podio”, razona Márquez, que podría proclamarse campeón a falta de cuatro carreras para el final del curso y en un escenario inédito hasta la fecha porque los cinco anteriores títulos en MotoGP los certificó en Japón (2014, 2016 y 2018) y Valencia (2013 y 2017).

Los números de Marc Márquez antes de su GGPP 200. Repsol

Ante la disputa este fin de semana de su carrera número 200 en el Campeonato del Mundo, el piloto español del equipo Repsol Honda reconoce que se acuerda más de los malos momentos que de los buenos. “Por suerte he vivido pocos momentos malos, pero como ha habido pocos me acuerdo más”, señala para recordar la lesión que en 2011 le afectó a la visión y la temporada 2014, cuando su hermano Álex y él se proclamaron campeones del mundo de Moto3 y MotoGP, respectivamente.

Una situación que podría repetirse este mismo año, porque Álex Márquez lidera la clasificación general de Moto2 con 26 puntos de ventaja sobre el también español Augusto Fernández cuando restan seis carreras para cerrar la temporada.

Los hermanos Márquez, inseparables, protagonizaron este miércoles el evento que Dorna organiza al inicio de cada gran premio. Ambos vivieron una jornada de pesca en el pantano de Mequinenza, ubicado a 75 kilómetros del circuito MotorLand Aragón, que se saldó con la captura de un siluro de 55 kilos que después fue devuelto a las profundidades del pantano. “Pescamos poca cosa. Estaba un poco amañada la pesca [risas]. Lo que intentaré pescar aquí será una nueva victoria”, zanja Marc Márquez.