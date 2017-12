Marc Márquez: “Hay gente que saca la bandera, pero no paga impuestos en España”

Marc Márquez, piloto de de Repsol Honda y campeón del Mundial de MotoGP esta temporada, en una entrevista concedida a la revista GQ, ha vuelto a hablar de la bandera y de su sentimiento patriótico: “Yo me siento catalán y español. No tengo pelos en la lengua al decirlo. Pero ya hace cuatro años que cada vez que gano saco la bandera de mi fanclub. Después, cuando subo al podio, ya tenemos ahí la bandera española en lo más alto y el himno de España y todo lo que tú quieras. Me dio un poco de rabia, porque al final la gente se olvida de que sigo viviendo aquí, de que pago mis impuestos aquí, y al típico que saca la bandera pero no está pagando impuestos aquí, que no está viviendo aquí, a ese no se le critica. La gente, antes de escribir algo en las redes sociales, debería informarse bien”, contestó.

El piloto español, natural de Cervera (Lleida), fue muy criticado durante su última carrera de la temporada. Entonces, se le acusó de antiespañol por celebrar su sexto título con la bandera del 93, la que representa a su club de fans. De hecho, ya salió al paso de aquellas acusaciones en una entrevista publicada por la agencia EFE en la que volvió a hablar de su sentimiento nacional: “Soy catalán porque quiero a mi tierra y me siento español porque estamos dentro de España”.

Al hablar de otros, aunque Marc Márquez no lo hace directamente, se refiere a pilotos como Jorge Lorenzo o Dani Pedrosa. Ambos residen fuera de España y, por tanto, también cumplen sus obligaciones fiscales fuera. “Marc debe ser el único piloto que paga sus impuestos en casa. No corre por dinero”, reconoció el exdirector de Repsol Honda, Livio Suppo.

Al hablar de su carrera, se mostró prudente a pesar de que a sus 24 años todavía le queda mucho: “Al final, escucho los elogios o las comparaciones con leyendas del moticiclismo y los agradezco, pero intento evitar no prestarles mucha atención porque no quiero que me relajen o me hagan cambiar mi manera de ser o de afrontar las carreras”.