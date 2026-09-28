Norris, junto con Colapinto en una rueda de prensa de la F1 .

Norris se retracta con Colapinto tras decir que "no debería estar en la F1" y después de que toda Argentina se le echara encima

Después de la tempestad llega la calma. El sábado, el Gran Premio de Azerbaiyán fue el escenario del conflicto que protagonizaron Lando Norris y Franco Colapinto. El argentino embistió al inglés y acabó con su carrera.

En el corralito, tras la carrera, el piloto de McLaren se despachó a gusto contra el de Alpine: "Hay pilotos que no deberían estar en la Fórmula 1". Unas palabras que dieron la vuelta al mundo. Desde el continente asiático hasta el argentino. Norris fue víctima del linchamiento en redes sociales de los seguidores de Colapinto y hasta de un ministro de Milei.

Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, utilizó su cuenta de X para atacar al piloto de McLaren: "Seguro que pidió sanción para el piloto que chocó a Oscar Piastri en Montreal 2025. Ah, no... cierto", escribió irónicamente, adjuntando una imagen del accidente de los dos McLaren en Canadá cuando el campeón del mundo intentaba adelantar a su compañero.

Seguro que Lando Norris pidió sanción para el piloto que chocó a Oscar Piastri en Montreal 2025.



Ah, no…cierto. pic.twitter.com/fiTYyTccn7 — Pablo Quirno (@pabloquirno) September 26, 2026

Ambos pilotos sufrieron una oleada de críticas por parte de los aficionados a la Fórmula 1. 'Chocapinto' o 'Blando Norris' fueron algunos de los calificativos que se usaron en redes sociales para cargar contra ambos pilotos.

Alpine tuvo que emitir un comunicado para condenar el abuso y los mensajes de odio en redes sociales tras Bakú. El incidente, que dejó a la marca francesa sin un doblete en los puntos, fue asumido inmediatamente por el argentino, quien pidió disculpas al equipo, a Gasly y a Norris.

La FIA, además, le impuso una sanción de cinco posiciones en la parrilla para la próxima carrera.

EL CHOQUE DE COLAPINTO A GASLY Y NORRIS



Fue en la vuelta 36 tras la reanudación de la carrera por el accidente de Albon. El argentino entró pasado a la frenada de la curva 1 y se llevó puesto a su compañero de equipo.



"Perdón, perdón, perdón a Pierre", dijo por la radio.



(+)… pic.twitter.com/6YsXyZ8WF0 — Clarín (@clarincom) September 26, 2026

Todo este periplo que se ha montado ha llegado hasta un extremo en el que Lando Norris ha publicado en sus redes sociales una disculpa formal hacia Franco Colapinto. "Un fin de semana duro en general en Bakú y, por supuesto, un final de carrera decepcionante y anticipado", escribió el inglés.

"Después de la carrera, le envié un mensaje a Franco pidiéndole disculpas por los comentarios que hice, que simplemente no debería haber dicho. Sé que las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es una excusa, fue un error por mi parte", añadió.

"He cometido errores en mi carrera y seguiré cometiéndolos, y esta es una gran parte de las carreras y de luchar al límite. Franco y yo tenemos una buena relación, seguimos siendo buenos amigos y ambos estamos deseando volver a competir juntos este fin de semana", zanjó.

El comunicado de Norris tras el accidente con Colapinto. Captura de redes sociales.

De esta manera, el vigente campeón del mundo ha querido zanjar la polémica y centrarse en el próximo Gran Premio tratando de mejorar, además, aspectos de su monoplaza con los que no llegó a sentirse del todo a gusto en Azerbaiyán.