Franco Colapinto, piloto de F1: "Cuando me marché de Argentina con 14 años me fui a vivir a una fábrica"

El camino de Franco Colapinto hacia la cima del automovilismo internacional no fue un trayecto plácido, sino un recorrido construido a base de audacia y sacrificios desde la adolescencia.

A los 14 años, tomó la determinación de abandonar su país natal para instalarse en Europa, persiguiendo la ilusión de llegar a la máxima categoría. Aquella decisión implicó cortar bruscamente con la cotidianidad familiar y sumergirse en un entorno ajeno.

La llegada al viejo continente representó un impacto directo con la realidad. Sin dominar el idioma local ni contar con allegados, el joven deportista debió amoldarse a condiciones sumamente exigentes.

Recordando sus primeros pasos en territorio italiano, el propio piloto detalló hace un tiempo en el podcast de Nude Project: "Yo cuando me fui con 14 años de Argentina fui a vivir a una fábrica. A la fábrica de karting. Ahí armaba un poco los kartings y ayudaba pero no llegaba a trabajar como tal".

La adaptación lingüística y la distancia afectiva constituyeron las barreras más complejas de derribar en aquella etapa inicial. Reflexionando sobre la dureza del desarraigo, Colapinto señaló:

"Lo más difícil de esa época en Italia era estar lejos de tu familia siendo tan chico, y después aprender el idioma. Me fui a Italia sin saber italiano, me hablaban una cosa y no le entendía nada lo que me decía. Pero lo aprendí rápido, por suerte".

A diferencia de los competidores locales, que regresaban al calor del hogar tras cada Gran Premio, el argentino debía gestionar la soledad en los momentos amargos.

Flavio Briatore y Franco Colapinto Alpine F1

Sobre esa profunda brecha con sus rivales europeos, aclaró: "Un pibe europeo termina la carrera el domingo a la noche y está en su casa comiendo con con los padres. Yo si tenía un fin de semana malo, boludo, no quería hablar con nadie. Estaba solo en mi casa".

Esta vivencia apresuró de forma inevitable su maduración personal: "Ese año en Italia crecí tipo 3 años, creo; y ahora estar con alguien de mi edad no puedo".

El aspecto financiero también amenazó con frenar su proyección deportiva en las divisiones inferiores. Recordando los apuros presupuestarios en su estreno en monoplazas, relató: "Primer año en Fórmula 4 acá en España no tenía presupuesto mi viejo no podía pagar pagarle el equipo".

No obstante, el deseo de devolver el esfuerzo a sus seres queridos funcionó como motor permanente: "Quiero que mi familia esté bien, siempre es una de mis cosas que tuve en mente. Poder ayudar a mi familia, que estén contentos, que tengan una vida sana. que nunca les falte nada de comer y para mí, poder poner mi granito de arena en la familia, es algo muy importante".

Hoy, aquel joven que pernoctaba entre chasis ha convertido el aislamiento de la fábrica en la piedra angular de su consagración en la Fórmula 1.