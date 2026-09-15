Pedro de la Rosa: "Nuestro plan A es que Fernando continúe como piloto y en eso estamos trabajando. Si no, hay un plan B"

Quedan dos meses y medio para que acabe la temporada de Fórmula 1. El tiempo corre y en Aston Martin aún desconocen qué dupla de pilotos tendrán en 2027. La duda reside en Fernando Alonso, que aún no sabe qué va a hacer. La decisión aún no está tomada y la cuenta atrás ha comenzado.

La escudería británica, en palabras de Mike Krack -jefe de operaciones-, no contempla otra opción que no sea seguir contando con el asturiano. Temen imaginarse que no correrá en el próximo AMR27, pero como es lógico, tienen otras opciones.

Durante la celebración del GP de España, EL ESPAÑOL ha entrevistado a Pedro de la Rosa en el motorhome de Aston Martin. El embajador del equipo tampoco sabe qué va a hacer su amigo. Como todo el equipo, quiere darle su espacio. El expiloto de F1 ha analizado el presente de Aston Martin y Honda y en qué punto se encuentra el proyecto ganador que tenía en mente Lawrence Stroll.

MadRing debuta a lo grande en el Gran Premio de España.

P.- ¿Cuántas preguntas le han hecho ya acerca del futuro de Fernando Alonso?

R.- Obviamente, hay muchas preguntas sobre su futuro porque estamos en el momento de la temporada en el que Fernando tiene que tomar una decisión de cara al próximo mes.

P.- Decía Mike Krack que no hay un plan B porque preferiría no pensar en que Fernando Alonso se pueda marchar de Aston Martin; aunque como tal, en el equipo debe haber un plan B por si no renueva.

R.- Lógicamente hay un plan B. Todo equipo siempre tiene que tenerlo, pero ahora mismo estamos trabajando en el plan A, que es que Fernando continúe. Para nosotros es muy importante que siga. También es verdad que dentro del equipo sabemos que hay que darle tiempo y espacio.

No queremos presionarle para que tome una decisión; le damos todo el tiempo que necesite. Lo más importante es que tome la decisión adecuada y que sepa que esta es su casa. Él lo ha dicho muchas veces: si no continúa en Fórmula 1, se quedaría en Aston Martin. Creo que valora mucho que no le estemos presionando en absoluto, es una muestra de nuestra fidelidad hacia él.

P.- ¿Cree que Fernando sabe ya lo que va a hacer o todavía está indeciso?

R.- Te lo digo con toda sinceridad: no lo sé porque no le pregunto. Él sabe que estamos encantados de que continúe, pero también sabe que, cuanto menos hablemos de este tema, mejor. Así podrá tomar una decisión basada en la tranquilidad y no en la presión. De todas formas, soy su amigo y no hablamos de esto porque creo que es lo correcto.

P.- Quiere respetar su espacio.

R.- Exactamente. Respetamos lo que él quiera hacer. Ojalá continúe; si no lo hace como piloto, continuará como embajador o en otro rol dentro del equipo. Preferimos que siga en la pista porque no veo ninguna razón técnica por la que haya perdido velocidad.

Tiene 45 años, pero sigue siendo igual de rápido y con más experiencia que cuando tenía 20. Está en un estado de forma espectacular y me sabría mal que se retirase ahora.

P.- Habla muy bien de él la implicación que tiene con el proyecto de Aston Martin. Como dice, ha dejado claro que si no sigue como piloto, le gustaría tener otro rol dentro de la escudería británica.

R.- Así es. Esta es su casa. Si decide dejarlo, nosotros acomodaremos la situación. Si considera que no quiere seguir compitiendo, estará dentro del equipo de alguna manera, de eso no hay duda. Él sabe que estamos encantados de que decida quedarse, aunque no sea al volante.

Haga lo que haga, Fernando lo hará a tope y será muy bueno en ello. Aun así, nuestro plan A es que continúe como piloto y en eso estamos trabajando.

"No queremos presionarle, tiene que tomar la decisión con tranquilidad" Pedro de la Rosa

P.- Una de las razones que pueden decidir su futuro son los cambios en la normativa del año que viene. Hablé con James Vowles -jefe de equipo de Williams- y me decía que no esperaba modificaciones muy importantes porque la base de los próximos años ya está hecha. ¿Qué cambios de reglamento entonces pueden convencer a Alonso?

R.- A nivel de números, los cambios que se van a introducir no son espectaculares, pero los técnicos aseguran que son sustanciales. Lo más importante es probarlos, al menos en el simulador, para tener información sobre por dónde irán los tiros y qué línea de desarrollo tomará la Fórmula 1 en los próximos años.

Hay que ser cautos con estas modificaciones porque, aunque no parezcan enormes, pueden transmitirle al piloto sensaciones muy diferentes.

P.- ¿En qué punto está el proyecto de Aston Martin? En relación a temporadas anteriores, el equipo ha dado un paso atrás y ahora está más rezagado en la zona media. ¿Se ha retrocedido en el objetivo de luchar por victorias y el Mundial?

R.- Desde fuera se ve un equipo que no está donde queríamos estar, pero estamos creciendo. Hemos hecho muchísimo trabajo que no se ve y que a medio y largo plazo dará frutos. Tenemos a Honda como socio, a Adrian Newey, a Enrico Cardile, un simulador y un túnel de viento nuevos. Todo esto ya funciona.

Hay que ser autocríticos: empezamos tarde. Honda decidió salir de la Fórmula 1 y luego volver, perdiendo un año y medio de desarrollo que ahora estamos recuperando. Adrian Newey llegó en marzo de 2025 y la maqueta del coche de 2026 no entró al túnel de viento hasta abril.

Empezamos tarde por buenos motivos: queríamos trabajar con Honda, con Newey y construir un túnel de viento de última generación. Ese trabajo invisible se ha asentado en los últimos tres años, por lo que estamos en una situación mucho mejor para afrontar 2027.

Pedro de la Rosa, en su entrevista con EL ESPAÑOL. Cayetana López Navajas

P.- ¿Existe cierto nerviosismo o tienen muy clara la hoja de ruta para los próximos años?

R.- Lo más importante para un equipo es tener la capacidad de tomar decisiones a medio y largo plazo. Normalmente, en la Fórmula 1 se piensa solo en la próxima carrera, y así no avanzas. Nosotros empezamos muy mal en Australia y fuimos muy transparentes al respecto.

Teníamos dos opciones: introducir mejoras poco a poco en cada carrera o parar y preparar un paquete muy importante para verano. Elegimos el verano porque nos daba más tiempo para trabajar, aunque sabíamos que estar diez carreras sin mejoras haría la temporada muy dura. Esto nos ha permitido asentar las piezas para el año que viene.

P.- ¿Va a haber mejoras en Bakú?

R.- En esta carrera (MadRing) hemos reducido un poco el peso del monoplaza, y para Bakú daremos otro paso para acercarnos al límite, ya que seguimos con sobrepeso. No hay que parar; tenemos que mejorar en la aerodinámica, en la mecánica, en el trato de los neumáticos y, sobre todo, en la unidad de potencia, que es vital de cara a 2027.

P.- ¿Esperaban una mejora más significativa en la unidad de potencia por parte de Honda?

R.- No. Es una primera evolución de Honda en un camino largo. Nos dieron unos datos y se han cumplido. Seguimos por detrás y trabajamos con ellos para reducir la distancia al máximo.

Ya nos han dicho que este año no habrá más evoluciones de motor, así que tenemos que centrarnos en mejorar otras áreas del coche. La correlación de datos entre la pista y el túnel de viento ha sido buena. Hemos mejorado en chasis en Hungría, en motor en Zandvoort y ahora estamos aligerando el coche.

"MadRing es uno de los mejores Grandes Premios en su primera edición" Pedro de la Rosa

P.- De cara al año que viene, ¿en qué punto cree que estarán junto con Honda en cuanto a competitividad?

R.- Sinceramente, no tengo ni idea. No nos hemos marcado ningún objetivo concreto, pero somos muy ambiciosos, eso está clarísimo.

P.- ¿Qué es lo que más le ha sorprendido del circuito de MadRing?

R.- Curiosamente, lo que menos me ha sorprendido es La Monumental. Madrid es un circuito dificilísimo, con un asfalto espectacular que parece una alfombra. Lo que más me ha impresionado son las instalaciones que envuelven el trazado; están muy bien cuidadas.

Estéticamente me esperaba algo más inacabado, así que hay que felicitar a los organizadores. Como español me siento muy orgulloso. Técnicamente, a los pilotos les encanta.

P.- ¿Considera que es de los mejores circuitos del calendario?

R.- Diría que es uno de los mejores Grandes Premios en su primera edición.

P.- Le hago la última. ¿Le hubiese gustado correr aquí?

R.- Ese es el lado negativo, me hubiese encantado. Pero intento ver la botella medio llena: tuve el privilegio de competir en los Grandes Premios de Barcelona y Valencia en 2012. Ya hice los deberes en casa, aunque envidio mucho a Fernando y a Carlos.