Fernando Alonso estalla contra Carlos Sainz en MadRing: "Me empuja contra el muro en la frenada. Iba a 314 km/h"

No puede haber peor inauguración para la carrera del Gran Premio de España que precisamente los dos pilotos españoles se queden fuera de la carrera por un accidente entre ambos y eso es justo lo que estuvo a punto de suceder.

En la vuelta 13, Alonso -que había perdido tres posiciones en la salida- estuvo a punto de adelantar a Sainz cuando el madrileño frenó en seco y dañó el alerón delantero de su AMR26.

La radio del piloto de Aston Martin echó fuego: "¡Me ha llevado contra el muro. Iba a 314 km/h! ¡En la salida se han chocado contra dos pilotos y ahora me empuja contra al muro en la frenada!".

Toque entre Alonso y Sainz 💥



CABREO MONUMENTAL de Fernando por radio #EspañaDAZNF1 🇪🇸 #MADRING pic.twitter.com/csCzth3uos — DAZN España (@DAZN_ES) September 13, 2026

Sainz se fue recto tras el choque, mientras que a Alonso se le rompió parte del alerón delantero. En la siguiente vuelta, Lance Stroll -que acabaría retirándose- provocó un virtual safety-car por un problema en los frenos. Situación que aprovechó el español para pasar por boxes y cambiar a neumáticos blandos y el alerón.

Cinco vueltas después, la FIA anunció que el choque entre ambos pilotos estaba bajo investigación. Unos minutos después, anunció que el piloto de Williams era sancionado con cinco segundos. Penalización que cumplió cuando paró en boxes.