El fuerte accidente de un piloto de Fórmula 2 acaba con el coche en llamas y provoca la segunda bandera roja en MadRing

El primer accidente importante en el circuito de MadRing lo ha protagonizado Tasanapol Inthraphuvasak, piloto de Fórmula 2. El tailandés tuvo que salir rápidamente de un monoplaza que comenzó a arder poco después, obligando a los comisarios a intervenir para apagar las llamas.

El piloto de ART se fue largo en la penúltima curva, la 19, justo antes de encarar la recta de la salida, y el muro le castigó, rebotando de espaldas en varias ocasiones contra las protecciones hasta que en el último impacto, el coche empezó a arder.

Tasanapol salió del coche ileso a pesar del fuerte golpe que propició la segunda bandera roja del fin de semana. A falta de media hora, la sesión se detuvo; el pit-lane se cerró y los comisarios acudían rápidamente para apagar el fuego.

¡Fuerte accidente de Inthraphuvasak en los libres de la @Formula2!



El coche ha salido en llamas tras el impacto. #SpanishGP 🇪🇸 @madring_oficial pic.twitter.com/RPsqp66QQ9 — Señor de los Medios 🕵🏻 (@MedF1osTV) September 11, 2026

El tailandés 'estrenó' el circuito de MadRing. No fue la primera bandera roja, porque esa se la apuntó el italiano Nicola Laporte, piloto de Fórmula 3. Aunque en su caso no fue nada grave: pasó demasiado cerca del muro y acabó perdiendo el control de su monoplaza.

Dos banderas rojas en la primera sesión de entrenamientos libres tanto de la F2 como de la F3. El Gran Circo ha regresado 45 años después a Madrid y promete espectáculo. A las 13:30 horas debutarán en el trazado madrileño los piloto de Fórmula 1.