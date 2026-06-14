El refugio de Fernando Alonso en una finca de 10 millones de euros: un campo de golf propio y un circuito de karting

En las afueras de Oviedo, Fernando Alonso se ha construido un refugio a la altura de una carrera de más de dos décadas en la Fórmula 1.

No es una simple vivienda, sino una gran finca valorada en torno a los 10 millones de euros, pensada tanto para el descanso como para mantener muy cerca todo aquello que le ha definido como piloto.

Entre árboles, desniveles de terreno y un perímetro cuidadosamente protegido, el asturiano encuentra el silencio que no tiene en los circuitos.

La propiedad se ubica a poca distancia de su ciudad natal, pero lo suficientemente apartada como para garantizar intimidad y control de accesos.

No está integrada en un barrio residencial convencional, sino que se trata de una parcela amplia, cerrada y con medidas de seguridad acordes a la dimensión pública del bicampeón.

Ese equilibrio entre proximidad a Oviedo y aislamiento controlado es una de las claves de su vida actual: cerca de casa, pero sin renunciar al anonimato cuando cruza la puerta.

El corazón del refugio se reparte entre la vivienda principal y las instalaciones deportivas. La casa combina volúmenes modernos, grandes cristaleras y estancias amplias, pensadas para largas temporadas entre Gran Premio y Gran Premio.

Fernando Alonso, durante el Gran Premio de Barcelona-Cataluña. EFE

A su alrededor, Alonso ha dado forma a un pequeño paraíso deportivo: un campo de golf propio recorre buena parte de la finca, perfectamente integrado en el paisaje. El golf es una de sus grandes aficiones y disponer de hoyos privados le permite desconectar sin abandonar su burbuja asturiana.

En paralelo a esa vida más íntima, el universo Alonso en Asturias se completa con un complejo visitable que incluye un museo dedicado a su trayectoria y un circuito de karts abierto al público.

No forman parte de la zona estrictamente residencial, pero sí orbitan alrededor de su figura y de su historia deportiva, ofreciendo al aficionado la posibilidad de acercarse a sus coches, trofeos y orígenes en el karting.

Es una extensión de su marca personal en la región, distinta de la finca en la que descansa cuando se apagan los focos.

La parcela residencial, mientras tanto, mantiene un perfil mucho más reservado. Piscina, zonas ajardinadas, espacios para ejercicio y relax y una distribución interior poco divulgada refuerzan la idea de que este rincón asturiano es, ante todo, un lugar para bajar revoluciones.

Para un piloto acostumbrado a vivir viajando, la finca funciona como punto de retorno emocional: allí puede detener el reloj, entrenar cuando le apetece, pegar unos golpes al golf y, si quiere recordar por qué empezó todo, acercarse al museo y el circuito que llevan su nombre, sin que eso rompa la intimidad de su casa.