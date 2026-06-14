Lewis Hamilton se convierte en el rey de Montmeló: estrena su casillero en este curso y le da un bocado a la pelea por el Mundial

El piloto británico sumó su séptimo triunfo en el trazado catalán y superó de esta manera a Michael Schumacher, con quien compartía récord hasta el momento.

Lewis Hamilton ya es historia de la F1... y especialmente del Circuito de Montmeló. El piloto británico se llevó el Gran Premio de este domingo y se convirtió en el hombre con más victorias en el trazado catalán de todos los tiempos.

Siete triunfos en Cataluña, más que nadie. Hasta el momento compartía récord nada más y nada menos que con Michael Schumacher, pero Hamilton fue capaz este domingo de destronar al mito de la F1 con una actuación soberbia.

Hamilton le dio la primera victoria a Ferrari en esta temporada y, por supuesto, estrenó su casillero particular. Lo hizo por delante de Russell, que fue segundo después de que el coche de Antonelli dijera 'basta' a falta de tres vueltas tan sólo para el final.

¡VICTORIA MAGISTRAL DE LEWIS HAMILTON EN BARCELONA! 🔥🏆



PARA BATIR A LOS IMBATIBLES MERCEDES

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Un final de lo más accidentado, porque en ese momento también Charles Leclerc experimentó problemas al irse largo en una de las curvas de izquierdas. Tuvo que abandonar, la cara y la cruz para Ferrari.

La jornada fue de nuevo aciaga para Fernando Alonso, que tuvo que abandonar ante el público español, mientras que Carlos Sainz terminó en la duodécima plaza.

La primera de Hamilton

No había ganado todavía Lewis Hamilton desde que fichó por Ferrari el año pasado. No atraviesa la Scuderia sus mejores tiempos, pero el británico tenía un as guardado bajo la manga en su lugar favorito.

Parecía que nunca iba a volver a subirse a lo más alto, muchos querían darle casi por retirado, pero Hamilton siempre vuelve. Lewis logró la victoria número 106 de su carrera, pero de Montmeló salió con mucho más.

Hamilton salió renacido en la pelea por el Mundial. No sólo por su triunfo, sino sobre todo por lo que le sucedió al líder Antonelli a falta de tres vueltas para el final.

Fernando Alonso, durante el GP de Cataluña. REUTERS

El Mercedes dijo 'basta' y Antonelli se quedó a cero. Bocado de 25 puntos de Hamilton en su persecución de la primera plaza, y un Mundial que ahora se aprieta. 156 puntos de Antonelli por los 115 de Hamilton. Hay partido, mucho más de lo que se esperaba después de un primer tramo de la temporada en el que Mercedes parecía infalible.

Todo le salió de cara al de Ferrari. Incluso un coche de seguridad provocado por un accidente de Fernando Alonso. El asturiano no terminó la carrera, aquel safety car lastró las aspiraciones de Mercedes y aquello le abrió la puerta de par en par a Lewis.

¡MADRE MÍA! ¡MENUDO GIRO DE GUION PARA ANTONELLI! 😱



DEL PASADÓN A RUSSELL A QUEDARSE TIRADO UNA VUELTA DESPUÉS 💥#BarcelonaDAZNF1 🇪🇸 pic.twitter.com/pUDOdKMLAW — DAZN España (@DAZN_ES) June 14, 2026

La batalla también se ganó desde el muro. Además, mientras Antonelli y Russell se enzarzaban en sus peleas internas, Hamilton conseguía seguir haciéndose fuerte. El abandono final de Antonelli puso el broche perfecto para el británico.

Con el abandono de Alonso en la vuelta 40 ante un Aston Martin que no pudo más, Carlos Sainz sí que pudo completar la carrera ante el público español, pero su duodécimo puesto evidenció que a su coche le sigue faltando mucho para poder dar un salto necesario adelante.