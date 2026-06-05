Llega la hora de la verdad en Aston Martin y Honda: la gira europea y el paquete de mejoras en el AMR26 para salir del pozo

Los mecánicos de Aston Martin trabajan en el AMR26 de Fernando Alonso durante el GP de China. EFE

Aston Martin afronta estos próximos días y las siguientes semanas como un examen decisivo para su proyecto junto a Honda.

Ante los problemas de fiabilidad, vibraciones en la unidad de potencia y un rendimiento mediocre, la escudería con sede en Silverstone encara la gira europea con la necesidad de demostrar que el AMR26 puede empezar a abandonar el fondo de la parrilla.

Los datos son contundentes. Después de las cinco primeras citas del campeonato, Aston Martin apenas ha mostrado destellos de competitividad.

Fernando Alonso y Lance Stroll han sufrido abandonos, problemas mecánicos recurrentes y una falta de rendimiento que ha situado al equipo muy lejos de los puestos de puntos.

El origen de gran parte de los problemas estuvo en las fuertes vibraciones generadas por la nueva unidad de potencia Honda RA626H, un fenómeno que afectó tanto a la fiabilidad como al funcionamiento de los sistemas eléctricos.

Sin embargo, tanto en Silverstone como en Sakura creen que lo peor ya ha pasado. Durante el largo parón provocado por las cancelaciones de Baréin y Arabia Saudí, Aston Martin y Honda concentraron todos sus recursos en solucionar los problemas estructurales del proyecto.

Ese trabajo permitió terminar el GP de Miami por primera vez en el monoplaza de Alonso y recuperar cierta estabilidad operativa, aunque todavía sin mejoras significativas en prestaciones.

A por la búsqueda de velocidad

El propio Mike Krack ha llegado a reconocer que el equipo había priorizado entender el coche y corregir los fallos más graves antes de introducir evoluciones de rendimiento.

Una vez estabilizada la base técnica, el siguiente paso consiste en desplegar un paquete de mejoras que permita acercarse al grupo medio de la parrilla.

En este contexto, la gira europea adquiere una importancia capital. Mónaco, Barcelona, Austria y Silverstone servirán como banco de pruebas para evaluar si Aston Martin ha logrado transformar el enorme trabajo realizado en fábrica en una ganancia tangible sobre la pista.

Un ingeniero de Honda visualiza el AMR26 en el GP de China.

No se trata únicamente de sumar puntos; se trata de comprobar si la dirección técnica liderada por Newey ha encontrado finalmente un camino de desarrollo válido para el primer monoplaza concebido íntegramente bajo la nueva normativa de 2026.

La situación es especialmente delicada porque las expectativas eran enormes. El AMR26 no solo representa el debut de Honda como socio oficial de Aston Martin, sino también el primer coche diseñado por Adrian Newey para la escudería británica.

La combinación de una nueva fábrica, un túnel de viento de última generación y uno de los ingenieros más exitosos de la historia de la Fórmula 1 había disparado el optimismo durante el invierno.

La realidad, sin embargo, ha sido mucho más dura. Newey llegó incluso a expresar públicamente su preocupación por la limitada información disponible sobre el comportamiento real del conjunto coche-motor durante las primeras semanas del proyecto.

Las dificultades encontradas por Honda en el desarrollo de la nueva unidad de potencia condicionaron gran parte del trabajo aerodinámico y de integración del AMR26.

Pese a ello, desde Honda aseguran que ya se han producido avances importantes. La marca japonesa ha confirmado que las mejoras de manejabilidad y funcionamiento del motor están llegando progresivamente, mientras continúa trabajando en una evolución más profunda de la unidad de potencia que podría aparecer después del verano europeo.

Las mejoras, para Europa

Eso significa que las primeras mejoras que Aston Martin introduzca en Europa estarán enfocadas principalmente en el comportamiento global del coche, la eficiencia aerodinámica y la explotación del potencial ya disponible, más que en una gran ganancia de potencia procedente del motor.

Fernando Alonso ha mantenido un discurso prudente desde el comienzo del año, pero también ha insistido en que la temporada será larga y que el desarrollo puede cambiar significativamente el orden competitivo.

La experiencia de 2025 refuerza esa idea: Aston Martin ya logró revertir una situación complicada gracias a un paquete de actualizaciones introducido precisamente durante la fase europea del campeonato.

Fernando Alonso se abraza con Koji Watanabe durante el GP de Japón. Aston Martin F1

Por eso, las próximas carreras representan mucho más que una simple sucesión de grandes premios.

Son la primera gran prueba para medir si el proyecto Aston Martin-Honda tiene capacidad real de reacción o si, por el contrario, las dificultades iniciales han dejado una herida más profunda de lo previsto.

En Silverstone y Sakura confían en que las mejoras marquen el inicio de la remontada. Ahora toca demostrarlo en la pista.