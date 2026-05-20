Aston Martin y su salto de rendimiento en Canadá: unas mejoras que pueden cambiar la temporada de Fernando Alonso

Aston Martin llega a Montreal con la esperanza de transformar, al menos parcialmente, una temporada hasta ahora frustrante gracias a un paquete de actualizaciones técnicas y a ajustes de Honda que podrían traducirse en un notable salto de rendimiento para el AMR26 y, por ende, para Fernando Alonso.

Después de varias carreras marcadas por problemas de ritmo y una puesta a punto aún por pulir, el equipo británico y su motorista japonés confían en que la combinación de mejoras en la transmisión, la electrónica y la fiabilidad les permita competir con más regularidad en la zona media de la parrilla.

Las piezas que llegarán a Canadá no se limitan únicamente a la aerodinámica: aunque el equipo ha reconocido que las grandes evoluciones aerodinámicas podrían esperar hasta más adelante en la temporada, sí se espera un trabajo importante en el fondo y la parte trasera para mejorar la estabilidad del coche en curvas rápidas y en las transiciones de dirección, elementos clave en el trazado de Montreal.

Paralelamente, Honda ha centrado sus esfuerzos en la caja de cambios y en la calibración electrónica del motor; en los últimos test en banco de pruebas han buscado reducir las vibraciones, mejorar la sincronización de marchas y acortar los tiempos de cambio, aspectos que ya han afectado al rendimiento en las primeras carreras.

Desde dentro del paddock llega un mensaje de prudencia pero también de optimismo. Mike Krack, responsable del equipo, ha defendido el trabajo realizado y ha señalado que la progresión en fiabilidad y manejabilidad es palpable, aunque admitiendo que la brecha con los equipos de cabeza sigue siendo amplia y que el objetivo es ir cerrándola paso a paso.

Alonso, por su parte, ha mostrado comprensión respecto al plan a medio plazo del equipo; el piloto español valora las mejoras en fiabilidad (menos vibraciones) pero mantiene que todavía falta ritmo de carrera si quieren optar a puntos con regularidad.

¿Qué significaría este "salto cualitativo" si se confirma en Montreal? Primero, una mejor correlación entre lo trabajado en el simulador y el comportamiento real del coche, algo que permitiría optimizar las sesiones de clasificación y los setups de carrera.

También, más confianza para Alonso a la hora de empujar en zonas de frenada y tracción, con lo que las estrategias y los adelantamientos podrían ser más efectivos; y tercero, la posibilidad de convertir buen rendimiento en puntos, algo que el equipo no ha logrado sostener de forma constante hasta ahora.

Fernando Alonso, durante el Gran Premio de Estados Unidos. REUTERS

Si Honda y Aston Martin aciertan en Montreal, Fernando Alonso podría recuperar algo de protagonismo y, sobre todo, la confianza necesaria para transformar potencial en resultados; si no, el equipo deberá afinar su hoja de ruta con más urgencia.

En cualquier caso, el Gran Premio de Canadá aparece como una prueba clave: un escenario donde las pequeñas mejoras en caja de cambios, electrónica y estabilidad pueden marcar la diferencia entre seguir en la pelea por entrar en los puntos o quedarse, una vez más, mirando a un pelotón que no deja de evolucionar.