El nuevo problema del Aston Martin AMR26 que trae de cabeza a Fernando Alonso: "Vendrán carreras duras"

Fernando Alonso afronta uno de los momentos más delicados de la temporada tras un nuevo fin de semana complicado en el GP de Miami, donde el rendimiento del AMR26 volvió a evidenciar sus limitaciones actuales. A esto se le sumó un nuevo problema relacionado con la caja de cambios.

El asturiano terminó lejos de los puntos y dejó un mensaje claro y contundente sobre el futuro inmediato: "Vienen carreras duras". Una advertencia que refleja la realidad de un equipo que no consigue dar con la tecla para encontrar el rumbo competitivo.

A pesar del resultado, el piloto quiso destacar un aspecto positivo: "La fiabilidad y las vibraciones son mucho mejores". Un alivio para Alonso ya que era uno de los mayores problemas del monoplaza.

Sin embargo, esa mejora no se traduce en rendimiento. El propio piloto fue contundente al analizar la situación: “Las prestaciones no las hemos tocado”. De esta manera dejó claro que el avance técnico no ha reducido la distancia respecto a sus rivales.

El gran problema del AMR26 sigue siendo, precisamente, su falta de competitividad. Alonso reconoció que están “a un segundo por vuelta” de los coches de delante, una diferencia demasiado grande para aspirar a entrar en la lucha por los puntos.

Fernando Alonso, en el GP de Miami Reuters

A toda esta situación se le suma el nuevo problema con la caja de cambios que notó Alonso en su monoplaza durante el GP de Miami, un obstáculo que comprometió aún más el rendimiento del monoplaza: "Añadimos cosas a la lista. He perdido la sincronización. Había funcionado bien hasta ahora".

Además, los problemas no se limitan a una sola área. En sesiones anteriores, el propio Alonso alertó por radio de una situación peligrosa: “La temperatura del motor es crítica”. Un reflejo de las dificultades constantes para mantener el coche en condiciones óptimas.

El escenario se complica aún más al mirar al futuro. Desde el equipo ya se asume que no habrá mejoras significativas a corto plazo, lo que obliga a afrontar las próximas carreras con expectativas muy limitadas y centradas en sobrevivir: "No vamos a tener mejoras hasta verano".

Alonso dejó claro que el plan para las siguientes carreras es el mismo que viene siendo en las últimas: "No podemos esperar otra cosa en Canadá".

Fernando Alonso, en el paddock de la F1 Reuters

Pese a todo, Alonso mantiene el compromiso con el proyecto y pide paciencia: "Habrá que gestionar este nivel de frustración por parte de todos en el equipo". Considera que el equipo está construyendo una base que podría dar resultados en el futuro, aunque reconoce que el presente será complicado y exigente.