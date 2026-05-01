Lewis Hamilton: "Me gusta hacer deporte a las 5 de la mañana cuando no hay nadie. Salir a correr es como meditar"

Pocos deportistas consiguen sostenerse en la élite durante casi veinte años, pero Lewis Hamilton sigue desafiando el paso del tiempo tanto dentro como fuera de los circuitos.

A sus 41 años, el piloto británico asegura que los cambios en su rutina, junto con un mayor cuidado de su bienestar físico y mental, han sido determinantes para conquistar siete campeonatos mundiales y mantenerse como una figura dominante en la Fórmula 1 durante 18 temporadas.

Hamilton mantiene una mentalidad centrada en la mejora constante y el aprendizaje, dos pilares que considera fundamentales en su trayectoria.

Durante el evento Slow Down to Speed Up celebrado el año pasado, reconoció que esa temporada estaba siendo especialmente compleja para muchas personas, incluido él mismo, pero subrayó la importancia de disfrutar el proceso y valorar los pequeños avances diarios.

Entre sus hábitos más firmes destaca el estiramiento matutino. "Estiro todas las mañanas, sin falta", afirmó. Esta práctica, adoptada tras lidiar con las exigencias físicas y diversas lesiones -como desgaste en las rodillas y una luxación de hombro-, se ha convertido en una pieza clave de su preparación.

Lewis Hamilton, en el GP de China Reuters

Según explicó, combinar estiramientos con ejercicios de respiración profunda le permite reducir el riesgo de lesiones y comenzar el día con mayor claridad y energía.

Este enfoque sustituye a etapas anteriores de su carrera, cuando priorizaba el entrenamiento constante sin prestar atención a la respiración. Ahora, técnicas como la respiración cuadrada forman parte de su rutina diaria.

Mente y emociones bajo control

Hamilton también pone el acento en el cuidado mental en un deporte marcado por la presión. Reconoce que, en sus inicios, desconocía herramientas de bienestar y buscaba rendir al máximo sin considerar el autocuidado.

Con el tiempo, incorporó la meditación y las afirmaciones positivas como estrategias para mantener el enfoque.

La meditación, incluso en sesiones breves, le ayuda a ordenar ideas y objetivos. "Salir a correr es casi como meditar para mí. Ahí es donde surgen todas mis ideas", explicó.

Además, cada comienzo de año establece diez metas concretas, convencido de que los objetivos claros orientan el rendimiento.

Las afirmaciones también forman parte de su rutina diaria. Mientras se cepilla los dientes, repite mensajes como "puedo hacerlo", una práctica que, según sostiene, refuerza la confianza y ayuda a evitar pensamientos limitantes.

Fuera del automovilismo, el británico mantiene su vínculo con la adrenalina a través de actividades como el paracaidismo y el buceo libre. En este último, aplica técnicas de respiración para mejorar su rendimiento bajo el agua, logrando permanecer sumergido hasta dos minutos y medio y alcanzar profundidades de 26 metros.

En busca de equilibrio, Hamilton aprovecha su tiempo libre en entornos naturales. Prefiere las primeras horas del día para salir a caminar o hacer excursiones en solitario. "Me gusta salir a las cinco de la mañana, cuando no hay coches en la ruta", comentó.

Lewis Hamilton y Fernando Alonso. Europa Press

Sin embargo, su apretada agenda lo obliga a adaptarse constantemente, alternando proyectos musicales nocturnos con rutinas de descanso temprano para sostener su preparación física y mental.

A lo largo de su carrera, la presión ha sido una constante, intensificándose con el éxito. Para gestionarla, evita la exposición a comentarios en línea y asume que la victoria no siempre es posible.

Su enfoque va más allá de los resultados. Prioriza el proceso, las relaciones dentro del equipo y el apoyo mutuo. "Saludo a todos, los miro a los ojos y los animo, porque estamos en el mismo barco", afirmó, dejando en claro que, para él, el éxito también se construye en colectivo.