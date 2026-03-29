Japón evidencia el dominio de Mercedes en la F1: Antonelli repite triunfo frente al pequeño milagro de Fernando Alonso

La tercera prueba del Mundial de F1 2026 sentó las bases de la temporada. Nadie baja a Mercedes de lo más alto: el italiano Kimi Antonelli, nuevo líder a sus 19 años, ganó su segunda carrera seguida en el Gran Premio de Japón.

Su compañero George Russell, que acabó primero en el debut en Australia, eso sí, se quedó fuera del podio tras ser adelantado por Charles Leclerc hacia el final. Segundo fue Oscar Piastri. Por otro lado, Red Bull sigue por detrás de Mercedes, McLaren y Ferrari, ya que Verstappen quedó octavo.

Los españoles, Carlos Sainz y Fernando Alonso, volvieron a quedarse lejos de los puntos. Pero ambos acabaron la carrera, lo cual, sobre todo desde el lado de Aston Martin, se siente como un factor positivo de cara al parón de un mes hasta que llegue el GP de Miami.

La carrera comenzó con el guión que se repite cada domingo para Mercedes en 2026: mala salida. Antonelli, que había firmado la pole con un crono de 1:28.778, cayó hasta la sexta posición en la primera curva. Piastri y Leclerc se apoderaron de los primeros puestos, y Russell tampoco se libró, encajando en el cuarto lugar.

El italiano, sin embargo, no tardó en reaccionar: en la segunda vuelta ya había recuperado una posición y en las siguientes fue eliminando rivales con una paciencia impropia de su edad.

Kimi Antonelli tras su victoria en el GP de Japón 2026 Reuters

Hacia el ecuador de la carrera, el Safety Car protagonizó el único episodio de tensión del día. Oliver Bearman estrelló su Haas contra las barreras al intentar un adelantamiento sobre el Alpine de Franco Colapinto, lo que obligó a parar gran parte del pelotón -los que aún no habían pasado por boxes- y a reiniciarse la prueba con el cronómetro ya a favor de los Mercedes.

En ese momento, Antonelli lideraba cómodamente. Cuando se apagó el coche de seguridad, no hubo duda: el italiano se escapó sin contemplaciones.

Russell se derrumba

El tramo final trajo la única batalla reseñable del domingo en Suzuka. Russell pugnaba por mantenerse en el podio, pero Leclerc encontró el hueco en el momento justo para arrebatarle la tercera plaza.

El monegasco también se deshizo de Lewis Hamilton en una lucha interna de Ferrari que acabó con el británico quinto, mientras Russell caía al cuarto puesto.

Con Antonelli cruzando la meta con 13,7 segundos de ventaja sobre Piastri y 15,7 sobre Leclerc, el resultado certificó que Mercedes tiene no uno sino dos pilotos capaces de ganar.

Objetivo cumplido de Alonso

Al fondo de la parrilla, la historia era bien distinta. Fernando Alonso partía penúltimo -solo por delante de su compañero Lance Stroll- después de que Aston Martin viviera su peor clasificación del año en casa de su propio proveedor de motores, Honda.

El asturiano cruzó la meta en 18ª posición, por delante de Stroll, y aunque el resultado duele, terminar la carrera es el objetivo declarado del equipo en esta primera parte de la temporada.

Antes del domingo, Alonso había sido directo: "En la Fórmula 1 de fin de semana a fin de semana los milagros no existen. La primera parte del año va a ser muy dura". Cumplir con la fiabilidad en Suzuka, pese a todo, es ese pequeño milagro que se celebra desde Silverstone.

Fernando Alonso, durante el GP de Japón 2026 Reuters

Carlos Sainz, por su parte, completó la carrera en el decimoquinto puesto con su Williams, lo que confirma que el madrileño puede tener un coche competitivo en manos hábiles, aunque aún lejos de la zona de puntos en un circuito tan exigente como Suzuka.

La F1 regresa en mayo con el GP de Miami, donde tanto Ferrari como McLaren necesitarán respuestas urgentes si no quieren ver cómo Mercedes se marcha sin que nadie pueda alcanzarla.