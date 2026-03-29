La F1 quiere cambiar las normas tras 3 carreras en 2026: reuniones de urgencia en abril ante una crisis sin precedentes

El peligroso accidente de Bearman en Japón, las duras críticas abanderadas por Fernando Alonso y una amenaza en firme de retirada de Max Verstappen. La F1 se enfrenta a una crisis sin precedentes provocada por la nueva reglamentación y ya estudia medidas urgentes para frenar la sangría.

En mitad del caos abierto desde varios frentes en el circuito de Suzuka, la FIA ha intervenido con la publicación de un comunicado oficial. En él se detalla que durante el mes de abril, sin carreras tras la suspensión de los Grandes Premios de Arabia Saudí y Baréin, habrá una serie de reuniones urgentes.

En ellas, es oficial, se pondrán sobre la mesa las bases de la regulación que entró en vigor este 2026. Una evaluación en toda regla para ver si estas normas hay que cambiarlas en pos del espectáculo y también de la seguridad de los propios pilotos.

Así, la FIA avisa en su comunicado que "cualquier posible ajuste, en particular los relacionados con la gestión energética, requiere una simulación cuidadosa y un análisis detallado". Y adelanta que, en el escenario actual, "cualquier especulación sobre la naturaleza de los posibles cambios sería prematura".

Ante el panorama, sin embargo, es fácil de adivinar que vendrán cambios, que podrán aliviar más o menos las quejas de los equipos y, sobre todo, los pilotos.

El accidente de Bearman

El detonante más inmediato llegó en la vuelta 22 de la carrera japonesa. Oliver Bearman, piloto de Haas, intentó superar a Franco Colapinto en la Spoon Curve -una de las secciones más rápidas y exigentes del trazado- cuando la diferencia de velocidad entre ambos monoplazas se tornó imposible de gestionar.

Here’s the moment Bearman went into the barriers at Spoon #F1 #JapaneseGP pic.twitter.com/XmurXApWkp — Formula 1 (@F1) March 29, 2026

Los analistas cifran en casi 100 kilómetros por hora la velocidad de cierre. Bearman pisó el césped para evitar el impacto lateral, perdió el control y se estrelló contra los muros de contención en un golpe estimado en 50G.

El piloto británico salió cojeando del coche y fue trasladado al centro médico: sin fractura, pero con una contusión seria en la rodilla. El director del equipo Haas, Ayao Komatsu, fue directo en su diagnóstico: las altísimas velocidades de aproximación son las responsables de que un adelantamiento rutinario pueda convertirse en un accidente de estas características.

El coro de críticas

Bearman es la imagen más dramática, pero el descontento lleva semanas siendo vocalizado por los mejores pilotos del paddock. Fernando Alonso fue el más contundente este domingo: diagnosticó los adelantamientos del nuevo reglamento como "maniobras de evasión", no como duelos.

Carlos Sainz, habitualmente más moderado en sus críticas, había lanzado ya su propio aviso a la FIA: "Ni siquiera creo que la FIA o la FOM sepan exactamente cuánto modo adelantamiento hay que poner en cada pista, o lo difícil que será seguir a otro coche con estas reglas".

El madrileño también puso el dedo en la llaga sobre los más de 120 adelantamientos registrados en Australia: "Fueron artificiales y no respondieron al ADN de la competición". La petición del piloto de Williams es tan sencilla como reveladora: "Si las primeras cinco carreras no van como esperamos, les pediré que lo adapten".

La amenaza de Verstappen

La presión escala aún más cuando quien habla es el tetracampeón del mundo. Max Verstappen lleva meses advirtiendo de que su continuidad en la Fórmula 1 depende de si el reglamento le permite disfrutar.

Max Verstappen hablando con los mecánicos de Red Bull EFE

Tras quedar eliminado en la Q2 de Suzuka -algo que no le había ocurrido en uno de sus circuitos favoritos desde hace años-, reconoció ante los medios que tenía pendientes decisiones "de vida" estrechamente vinculadas al reglamento actual.

Su padre Jos, en declaraciones a De Telegraaf, fue aún más explícito: "Me temo que Max está perdiendo la motivación. Competir con estos coches no le supone un reto". La F1 no puede permitirse perder a su figura más dominante de la última década. Y lo sabe.