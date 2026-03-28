Antonelli reina en el dominio de Mercedes en Suzuka y saldrá desde la pole con Sainz 16º y Fernando Alonso 21º

La vida sigue igual en la Fórmula 1. Russell fue el 'poleman' en Australia, Antonelli hizo lo propio en China y volvió a repetir en la sesión de clasificación del Gran Premio de Japón ganándone la batalla a su compañero en Mercedes.

No tuvieron rival los de la escudería alemana. Los Ferrari parecieron inquietarles pintando de morado el primer sector, pero se deshicieron como un azucarillo con el paso de las curvas. Leclerc salvó los muebles incrustándose entre Piastri (que saldrá tercero) y Norris (quinto), pero muy lejos de los claros dominadores en este inicio de campeonato.

Antonelli dio el golpe definitivo en el primer intento. Rebosante de confianza tras su victoria en China, el italiano voló sobre Suzuka y dejó en tres décimas a Russell obligando al británico a arriesgar en último envite.

¡COMPLETAMENTE AL LÍMITE PARA COLARSE EN SEGUNDA FILA!



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En él, ambos fallaron. Se quedaron cerca en el primer sector, mejoraron ligeramente en el segundo, pero perdieron fuelle en los últimos metros y dejaron todo como al inicio. Russell volverá a estar detrás de su compañero y se verá obligado a superarle en carrera si quiere mantener el liderato del Mundial.

Verstappen no pudo luchar por la pole. El neerlandés cayó en la Q2 cuando ya ondeaba la bandera de cuadros de la mano de sus compañero de Racing Bulls Lindblad que le empujó a la undécima plaza. También le superó Hadjar confirmando sus malas sensaciones con el Red Bull.

El tatracampeón del mundo, que viene de hacer las cuatro últimas poles y victorias en Suzuka, tendrá esta vez por delante una tarea muy complicada.

Sin sorpresas

Un día más, los pilotos españoles volvieron a vivir una jornada aciaga. Da igual la pista, la temperatura o la normativa: el Aston Martin de Fernando Alonso y el Williams de Carlos Sainz siguen muy lejos del resto.

Si bien el piloto madrileño logró la 'proeza' de pasar el corte en la Q1, no tuvo opciones en la segunda sesión donde ni siquiera pudo utilizar varios juegos de neumáticos.

Carlos Sainz consigue salvarse de la quema y deja fuera a Albon y Bearman 🔥



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Por su parte, Alonso volvió a sufrir en su infierno particular. Saldrá 21º, tan solo por delante de su compañero de equipo Lance Stroll. Los Aston Martin siguen en la cola de la parrilla y ahora mismo su objetivo únicamente pasa por acabar la carrera del domingo.