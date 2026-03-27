Jak Crawford, el piloto de 20 años que sustituye a Fernando Alonso en el GP de Japón y es un 'protegido' de Helmut Marko

Jak Crawford, durante la sesión de fotos de Aston Martin en la previa del GP de Japón. Europa Press

Jak Crawford, tercer piloto de Aston Martin y una de las grandes promesas del programa de jóvenes talentos de la escudería británica, será el encargado de subirse al coche de Fernando Alonso en los Libres 1 del GP de Japón en Suzuka.

La decisión responde, sobre todo, a la baja por paternidad del asturiano; aunque también es la oportunidad de la escudería británica en la apuesta por su cantera como al cumplimiento de la normativa de la FIA que obliga a ofrecer rodaje a pilotos novatos durante la temporada.

Se trata de la primera aparición de 2026 del estadounidense en un Gran Premio, aunque no será su debut absoluto en unos Libres 1 con el equipo.

En lo deportivo, el equipo llega a Suzuka con la necesidad de recuperar sensaciones tras un arranque de curso complicado con el AMR26, lo que convierte cada kilómetro en pista en un ejercicio de recopilación de datos crítico para su evolución.

Jak Crawford, de 20 años y nacionalidad estadounidense, es el tercer y piloto de reserva de Aston Martin para la temporada 2026 de Fórmula 1. Se incorporó al programa de jóvenes pilotos de la escudería en 2024, compaginando su progresión en la Fórmula 2 con un intenso trabajo en la fábrica y en el simulador de Silverstone.

Jack Crawford, en el 'corralito' del GP de Japón. Europa Press

Su papel como reserva le coloca como el sustituto natural de Alonso y Lance Stroll en caso de lesión o indisposición, además de ser el elegido para acumular kilómetros en estas sesiones de viernes que marcan la transición de promesa a opción real de futuro en la parrilla.

De hecho, su nombre ya sonó con fuerza cuando fue anunciado como reemplazo de Felipe Drugovich en ese rol de tercer piloto dentro de la estructura de Aston Martin.

Dentro del plan de desarrollo

Aunque el titular es su "estreno" con el AMR26, Crawford ya sabe lo que es subirse a un Fórmula 1 de Aston Martin en un fin de semana de Gran Premio. El estadounidense completó dos sesiones de Libres 1 al final de la temporada pasada, en México y Abu Dabi, superando en conjunto los 3.000 kilómetros al volante de monoplazas del equipo verde.

Esas participaciones fueron el primer examen serio de Crawford en el entorno de la F1, y desde el equipo valoran especialmente la solidez de su trabajo y su capacidad de trasladar al circuito lo aprendido en el simulador.

Para Aston Martin, repetir la fórmula en Suzuka es la continuación lógica de un plan de desarrollo a medio plazo con el que buscan tener un relevo preparado cuando se abra una oportunidad en la alineación titular.

Suzuka es uno de los circuitos más exigentes del calendario, tanto por su combinación de curvas rápidas como por la exigencia que plantea a nivel técnico y de confianza del piloto. Crawford nunca ha rodado allí con un Fórmula 1, por lo que la sesión de Libres 1 será una primera toma de contacto muy intensa con un trazado que no perdona errores.

Desde Aston Martin subrayan que el trabajo de Crawford en el simulador ha sido "fundamental" para prepararle de cara a un escenario así, y que esta oportunidad es coherente con el compromiso de la escudería con la promoción de jóvenes talentos.

El propio piloto se ha mostrado "muy emocionado" por poder pilotar en un circuito "histórico y exigente" como Suzuka, y ha remarcado que su objetivo es aprovechar al máximo la sesión para aprender y devolver al equipo información útil para el resto del fin de semana.