La isla española donde pasa Carlos Sainz Jr. sus vacaciones: 500 km de costa con calas y playas en el Mediterráneo

Mallorca, la joya balear que cautiva a Carlos Sainz Jr. Con sus 500 kilómetros de costa y playas, la isla mediterránea se ha convertido en el refugio preferido para el piloto de Fórmula 1 para alejarse del rugido de los motores y de la presión de las pistas.

Desde sus inicios en la competición con McLaren y ahora en Williams, Sainz ha repetido varias visitas a Baleares. Una tradición familiar que se viene dando desde hace décadas y que se transformó en la adquisición de una casa en la isla.

El piloto español prioriza la discreción y en sus visitas evita zonas masificadas y opta por el norte, en áreas como Port de Pollença o Formentor, donde villas exclusivas garantizan la intimidad.

No solo la discreción hace que Mallorca sea el lugar elegido del español para veranear, la gastronomía de la isla encaja con su dieta mediterránea, donde destacan restaurantes como 'VORO', que cuenta con dos estrellas Michelin.

Además, la isla no es solo playas, cuenta también con campos de golf, deporte que practica el español como hobby, donde se le ha visto en varias ocasiones pasando el rato junto a varios amigos y familiares.

Y es que Palma de Mallorca es desde hace décadas el destino escogido por su familia para pasar las vacaciones, provocando que tanto el piloto como sus dos hermanas, hayan creado un grupo de amigos con el que se reúnen cada año.

Carlos Sainz Jr cuenta con increíble yate que le permite desplazarse por la isla o visitar otra de las Baleares como Menorca o Formentera. En varias ocasiones el piloto ha compartido en sus redes sociales momentos de su navegación donde se le ve a él como piloto.

La exigencia de la Fórmula 1 es muy alta y para poder cumplir con los objetivos, Carlos Sainz Jr necesita un periodo de descanso donde pueda disfrutar y desconectar para así volver a la pista despejado y con la energía llena.

Por eso Mallorca es el destino ideal, para alejarse del ruido del motor y para poder disfrutar de tiempo de calidad con su familia y con sus amigos.