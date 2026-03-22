Carlos Sainz mantiene vivo su sueño de alzarse con el Mundial de F1: "Compito en una categoría en la que creo que puedo ganar"

Carlos Sainz aún no contempla el final de su carrera en la Fórmula 1. A sus 31 años, el piloto madrileño afronta una nueva etapa con Williams Racing en plena transición reglamentaria, decidido a seguir evolucionando y con la mirada puesta, a medio plazo, en volver a pelear por victorias.

Sin embargo, aunque su retirada no es inminente, el paso del tiempo empieza a situar en el horizonte la inevitable pregunta sobre su futuro.

Su perfil dentro del paddock refuerza ese debate. Metódico, analítico y con peso institucional como presidente de la Grand Prix Drivers Association, el madrileño representa una voz influyente en una parrilla cada vez más crítica con los cambios normativos previstos para 2026.

Frente a las quejas de otros pilotos, el español ha optado por un tono más constructivo, cercano al de un gestor.

No obstante, cuando se le plantea directamente la posibilidad de asumir un rol directivo, su respuesta dista de ser concluyente. En el pódcast oficial de la F1, Beyond The Grid, ha admitido sus dudas: no tiene claro dónde estará ni qué camino tomará una vez se baje del monoplaza.

Carlos Sainz, en el paddock del GP de China. Reuters

La incertidumbre responde, en gran medida, al cambio radical que implicaría dejar de competir. Sainz reconoce que el estilo de vida asociado a un jefe de equipo -traslados al Reino Unido, rutina de oficina y nuevas responsabilidades familiares- supone un escenario completamente distinto al que ha conocido como piloto profesional.

El español pone así sobre la mesa una realidad a menudo ignorada: abandonar el volante no siempre conlleva una vida más relajada. En muchos casos, la presión persiste -o incluso aumenta-, con agendas exigentes, constantes desplazamientos y una vinculación directa con la fábrica, habitualmente en territorio británico.

Un futuro incierto

Pese a ello, no cierra la puerta. Sainz admite que ha valorado esa opción y que, por perfil, podría encajar, aunque evita posicionarse con rotundidad. Donde sí se muestra más tajante es ante la posibilidad de fundar su propia escudería, una idea que descarta por su complejidad.

Más claro parece tener que su futuro seguirá ligado a la competición y, previsiblemente, al entorno de la Fórmula 1. El propio piloto se ve aportando valor en distintas áreas dentro de un equipo, ya sea como embajador o en funciones estratégicas, aprovechando su experiencia en la gestión de pilotos e ingenieros.

Lo que descarta de plano es alejarse del automovilismo. Competitivo por naturaleza, Sainz se define como alguien que necesita seguir compitiendo, ya sea en resistencia, rally raid u otras disciplinas que puedan surgir en los próximos años.

De este modo, su futuro tras la Fórmula 1 permanece abierto. Tiene las cualidades para liderar desde el muro, la experiencia para influir en la estructura de un equipo y el respeto del paddock para asumir responsabilidades mayores.

Pero también conserva la inquietud de quien no quiere renunciar ni a la competición ni a su libertad personal. Por ahora, el foco sigue puesto en el presente. Cuando llegue el momento de decidir, el camino no será sencillo.