El palo de Fernando Alonso a Aston Martin con el peor pronóstico posible: "Faltan 3-4 meses para salir de la zona baja"

El tono de Fernando Alonso cuando habla de Aston Martin ya no es el de un piloto que trata de gestionar las expectativas. Es el de alguien que ha asumido con brutal claridad la magnitud del problema y lo ha explicado con una metáfora difícil de olvidar.

"El vaso está bastante vacío por mucho que lo miremos, así que cada paso adelante que hagamos añadimos una gotita, a ver si lo podemos ver medio lleno en unas carreras", declaró el asturiano ante los medios tras la carrera al sprint en el GP de China.

La jornada del sábado en Shanghái fue otro capítulo más de una temporada que, de momento, tiene poco que ver con el proyecto que el piloto ovetense se imaginó cuando renovó con el equipo de Silverstone.

En la clasificación, Alonso no superó la Q1 por segunda vez consecutiva, sumando el mismo fracaso que en Australia. Firmó un tiempo de 1:35.581, a más de dos segundos y medio del mejor registro de la sesión y a más de un segundo del corte para acceder a la Q2. Saldrá este domingo desde la posición 19.

Cuando el piloto asturiano volvió a salir a hablar, ahora tras la qualy, el tono fue el mismo que horas antes: "Nos faltan 3-4 meses para salir de ese grupo [de la zona baja]. Tenemos un déficit de potencia muy grande, y en carrera aumenta un poco ese déficit porque no podemos utilizar la batería", dijo.

"Al no descargarla a una vuelta, como haces en crono, tenemos que guardar un poco a mitad de la recta. Si en la crono tenemos el 25% de la vuelta con el motor a combustión, en carrera lo tenemos el 50%. Las diferencias se engrandecen en carrera", sentenció.

La raíz del problema sigue siendo la misma: la unidad de potencia Honda. Alonso llevó este fin de semana en Shanghái una batería nueva -la segunda de las tres que permite el reglamento sin sanción- y eso le obligó a salir a los libres cargado de sensores para analizar la aerodinámica, haciendo el trabajo de pretemporada que todos los demás ya tienen hecho desde hace semanas.

Fernando Alonso, durante el GP de China EFE

En la carrera al sprint, los dos Aston Martin consiguieron al menos terminar la prueba, algo que no había ocurrido en Melbourne. Alonso cruzó la meta en 17ª posición y Stroll en 18ª, solo por delante de los Cadillac y los pilotos que se retiraron. Un resultado pobre pero que, en el contexto actual del equipo, se presentó como un punto de partida.

Lo más preocupante, sin embargo, fueron las palabras del asturiano sobre el horizonte temporal. Ya antes del fin de semana, el piloto había dejado caer que las mejoras de rendimiento no llegarían pronto: "La fiabilidad se encontrará tarde o temprano, las prestaciones creo que van a llevar más tiempo, o meses incluso", advirtió.

Todo apunta a que no será hasta el verano -en torno a tres o cuatro grandes premios vista- cuando Aston Martin espere estar en condiciones de abandonar la zona baja de la parrilla.

Una perspectiva demoledora para un piloto de 44 años que sabe que el tiempo no se detiene y que este 2026 puede ser su último año en la Fórmula 1.