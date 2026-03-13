Aston Martin limita riesgos en el desarrollo del AMR26 y Honda promete soluciones: el proyecto entra en su fase crítica

Koji Watanabe, presidente de Honda Racing, junto al AMR26 en la parrilla de salida del GP de Australia.

Hay una fecha marcada en rojo en el calendario de Honda y Aston Martin: el 29 de marzo. El último fin de semana del mes se celebrará el GP de Japón y la marca nipona corre en casa. De ahí la urgencia por encontrar soluciones en un AMR26 que ha empezado la temporada con el pie torcido.

Honda necesita dar una buena imagen en Suzuka. No se puede permitir que persistan los problemas de fiabilidad en el motor y las vibraciones, el principal dolor de cabeza para la escudería británica, pero sobre todo para Fernando Alonso y Lance Stroll.

En la rueda de prensa previa al GP de Australia, Adrian Newey señaló que sus pilotos no podían dar más de 15-25 vueltas sin dañarse las manos. No obstante, los 43 giros que dio el canadiense niegan esa afirmación, aunque eso no quita que el problema realmente existe y que preocupa.

Es por ello que Honda se ha fijado unos objetivos muy claros. Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation, ha puesto el foco en los principales problemas de Aston Martin. Según sus palabras, pretende implementar medidas contra las vibraciones, y quiere que se pueda usar la unidad de potencia "sin ningún problema".

Además, Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda, ha revelado que han llevado a cabo varios progresos en su incansable afán de poner fin a las vibraciones. Tras semanas de arduo trabajo, han encontrado otra contramedida que probarán próximamente y espera que sea una llave hacia la tan esperada solución.

"Hemos logrado algunos avances en cuanto a las vibraciones y seguimos trabajando duro para reducirlas. La fiabilidad es nuestra principal dificultad a la hora de mejorar. Por eso seguimos trabajando intensamente junto a Aston Martin y hemos encontrado algo, otra contramedida, así que quizá podamos probar algo", ha comentado Orihara en palabras que publica Motorsport Francia.

Los ingenieros de Honda, durante los test de pretemporada de Baréin. EUROPA PRESS

No obstante, el calendario no da respiro y tras China y Japón, en abril se celebrarán tres grandes premios (salvo que la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán obligue a cancelar las citas de Arabia Saudí y Baréin).

Además, los problemas de fiabilidad de la unidad de potencia están teniendo un efecto secundario más: la congelación del desarrollo aerodinámico y mecánico del Aston Martin AMR26.

Y es que el equipo ha sido incapaz de analizar nada sobre el monoplaza, pues este no es capaz de rodar con la suficiente constancia como para realizar comparativas y recoger datos fiables.

Los retrasos en las mejoras

Adrian Newey no solo está viendo cómo el comienzo de la temporada se ha convertido en una pesadilla, sino que además todo el plan de desarrollo que había ideado para compensar los cuatro meses de retraso con los que empezó a diseñar el AMR26 ha quedado en nada.

"Me siento un poco impotente porque, claramente, tenemos un problema muy importante con la unidad de potencia, y nuestra falta de rodaje también significa que, al mismo tiempo, no estamos descubriendo nada sobre el coche. Nuestra información sobre el coche es muy limitada porque hemos rodado muy poco", lamentó el pasado fin de semana el gurú de la Fórmula 1.

"Sobre todo con poco combustible, ya que actúa como un amortiguador para la batería. Honda nos ha limitado mucho la duración de las tandas con poco combustible. Se convierte en un problema que se autoalimenta", añadía el ingeniero británico.

Koji Watanabe y Adrian Newey, en la rueda de prensa de Aston Martin.

Esto, más allá de plantear una limitación considerable a la hora de competir, está impidiendo al equipo detectar posibles errores o espacios de mejora en el aspecto aerodinámico. Y es que Newey asegura que toda la energía del equipo se ha centrado exclusivamente en ayudar a Honda.

"Nos consume mucha energía colaborar con Honda e intentar encontrar la mejor solución global, porque podemos decir: 'Bueno, no es nuestro problema', pero sí lo es, porque en definitiva el coche es la combinación de chasis y unidad de potencia", argumentó Newey.

"Obviamente, nuestro objetivo ahora es trabajar con Honda para llegar al mejor lugar posible. Siendo realistas, esta temporada se trata, en primer lugar, de solucionar este problema de vibraciones para que podamos correr con fiabilidad", proseguía el también gerente técnico de Aston Martin.

A día de hoy, el AMR26 con el que Fernando Alonso y Lance Stroll están compitiendo en este inicio de temporada es, de largo, el peor coche de la parrilla.

Newey afirmó el pasado jueves que colocaría al monoplaza en cabeza del grupo de mitad de parrilla, pero también reconoce que no se trata de una predicción basada en datos muy fiables.

A la expectativa

Lo malo es que el desarrollo del coche va a quedar paralizado mientras Honda no consiga solventar sus problemas. Y eso es algo que, en este momento, no tiene fecha.

"Es muy difícil hacer un pronóstico en este momento. Honda ha emprendido una acción muy clara para intentar reducir la vibración que emana de la unidad de potencia. Están trabajando en ello", explica Adrian Newey.

Ingenieros y mecánicos de Aston Martin en el garaje del equipo durante los test de Baréin. Europa Press

"No será una solución rápida, ya que implica proyectos fundamentales de equilibrado y amortiguación que deberán llevar a cabo. No puedo comentar con qué rapidez podrán lograrlo, pero esa debe ser la principal motivación", continuaba.

"Una vez que lo superen, podrán centrarse en el rendimiento, pero ahora mismo este problema de vibración está absorbiendo toda la energía en todas las áreas", reiteró un Newey que agradeció el esfuerzo realizado por todo el equipo para ayudar a Honda.

Evidentemente, Aston Martin y Honda pudieron aprender cosas en Australia, ese fin de semana de carreras no fue en vano. Empezaron a entender cosas sobre el comportamiento del chasis y la unidad de potencia, además de esa gestión de energía que será tan importante en 2026.

Todo el aprendizaje ya está en su sistema de simulación y tendrán en cuenta todo para optimizar mejor su paquete a partir de Shanghái.