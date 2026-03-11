Pedro de la Rosa, alto y claro sobre los problemas del motor Honda: "No quiero engañar a nadie, es un proceso largo"

El estreno de la -por ahora problemática- alianza entre Honda y Aston Martin no pudo resultar más desalentador para los intereses de Fernando Alonso, que no está en disposición de desperdiciar temporadas desde el inicio.

Ya durante la pretemporada se intuía un panorama poco alentador, y los peores presagios se confirmaron con el discreto rendimiento del AMR26 en los entrenamientos libres, la clasificación y la carrera del primer gran premio de la nueva era de la Fórmula 1, disputado en Australia.

Tanto el piloto asturiano como su compañero Lance Stroll padecieron las limitaciones de un monoplaza condicionado por las fuertes vibraciones del motor -que además afectan a las baterías- suministrado por la firma japonesa.

Ese bautismo de fuego en Albert Park dejó las expectativas en niveles muy bajos para Alonso, consciente de que probablemente le tocará resistir hasta que el desarrollo del coche permita contar con un monoplaza más fiable y competitivo.

Por ahora, en la cita de esta semana en China, tanto el bicampeón del mundo como el hijo del propietario de la escudería parecen condenados a abrazar el estoicismo para evitar que la frustración se apodere de ellos. El objetivo pasa por acumular la mayor cantidad de kilómetros posible y confiar en que el monoplaza verde resulte algo más manejable.

En busca de la solución

Lo que parece claro es que la situación no se resolverá a corto plazo. Así lo reconocen desde la propia estructura de Silverstone. Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, fue contundente al analizar la situación en declaraciones a DAZN. "Honda está trabajando día y noche en Sakura (su fábrica), con el coche y la caja de cambios real".

"Están introduciendo el motor en situaciones de carrera reales. Se intentarán solucionar los problemas lo antes posible, pero esto es un proceso largo, no quiero engañar a nadie. Hay una fase, primero de ganar fiabilidad y luego de mejorar performance, es decir, el rendimiento", admitió.

Pedro de la Rosa, en el hospitality de Aston Martin.

De la Rosa subrayó además que "Honda va a tener que hacer cambios en el diseño para la mejora de rendimiento, al margen de pequeños retoques de software y mejorar la entrega de potencia. Poner una fecha a esto es totalmente un tiro al aire. Vamos a ver qué soluciones encuentra Honda y cuándo las puede implementar, pero no va a ser un tema de una carrera a otra. Esto es un tema a medio plazo, hay que tenerlo claro", ha concretado el catalán.

Con este escenario, el Gran Premio de China se presenta complicado para Aston Martin. Otra historia podría ser la siguiente cita del calendario, en Japón, donde Honda afronta la motivación adicional de competir en casa.

Habrá que esperar para comprobar si en Suzuka -que se disputará del 27 al 29 de este mes- la persistente pesadilla de las vibraciones en la unidad de potencia comienza, por fin, a disiparse.