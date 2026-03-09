La temporada más incierta en la historia de la F1 abre el telón con más espectáculo, pero con la misma jerarquía de pilotos

El Mundial de la revolución del reglamento ya ha comenzado y tiene más opositores que partidarios entre los protagonistas que conforman el 'Gran Circo'. La nueva Fórmula 1 no es del agrado de gran parte de los pilotos.

"No ha sido divertido, esto parece el Mario Kart [...] Queremos que sea Fórmula 1, Fórmula 1 de verdad, no una Fórmula 1 dopada", criticó Max Verstappen ante los medios después de la carrera.

El neerlandés ha sido el más crítico y su reclamación no sorprende a tenor de lo expresado en Baréin durante los test: "Es la Fórmula E con esteroides". A los pilotos les está costando adaptarse a la nueva realidad que atraviesa la categoría reina del automovilismo y el fin por el que se decidió llevar a cabo el cambio, por el momento, no se está cumpliendo.

La nueva reglamentación, fría y calculadora a una vuelta, regaló en Albert Park vueltas de carrera de cierta emoción al inicio. Quizás fueron adelantamientos artificiales motivados por la enorme potencia eléctrica (hasta 350 kw) de esta nueva generación de motores.

En el caso de Charles Leclerc, el monegasco pasó de la cuarta posición a liderar la carrera, momento en el que empezaría una batalla de tú a tú con George Russell. Esta nueva normativa de la FIA busca eso, con el nuevo modo de adelantamiento y la gestión de las baterías, que los monoplazas se puedan seguir de cerca durante varias vueltas, y eso es lo que pasó entre ambos pilotos.

No obstante, la disputa duraría hasta la salida del Virtual Safety Car provocado por Isack Hadjar. La estrategia condenó a los de Maranello y los dos Mercedes pudieron gestionar hasta el final con 45 vueltas en sus neumáticos sin ser, en ningún momento, más lentos que los dos Ferrari.

La misma historia de siempre

Más allá del auténtico espectáculo que se mostró en una salida en la que confluyeron batallas, problemas y guerras de estrategia, la revolución en la normativa no se ha trasladado a la parrilla.

Sí es cierto que Leclerc pasó de la cuarta posición a primera en un abrir y cerrar de ojos, como también lo es que Fernando Alonso adelantaría hasta cinco posiciones en la salida y progresaría del 17º al 10º puesto (también ganó dos plazas por los que no comenzaron), pero el orden de las posiciones en carrera no ha sufrido ningún cambio con respecto a años anteriores y no se ha producido ningún atisbo para que la tendencia vaya a cambiar.

¡RUSSELL SE LLEVA LA VICTORIA, MERCEDES SE MARCA UN DOBLETE Y GANA LA BATALLA ESTRATÉGICA A FERRARI! 🔥💥#AustraliaDAZNF1 🇦🇺 pic.twitter.com/ddH4STfDQp — DAZN España (@DAZN_ES) March 8, 2026

Russell, Antonelli, Leclerc, Hamilton, Norris y Verstappen. O lo que es lo mismo, Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull. Los mismos pilotos, las mismas escuderías que vienen estando en la parte alta de la clasificación las últimas temporadas.

Por detrás, a 33,5 segundos de 'Mad' Max (6º) terminó Oliver Bearman con su Haas. Cabe destacar que fuera de la batalla estaban Isack Hadjar (Red Bull) y Oscar Piastri (McLaren). No parece extraño, el cambio más difícil en la Fórmula 1 siempre es el salto desde atrás.

Lo que sí sorprende son los tiempos de algunos pilotos al ver la bandera a cuadros. Leclerc (3º) se quedó a 12,5 segundos de Antonelli (2º); Norris (5º) a 35,5 de Hamilton (4º); Bearman (7º) a 33,5 de Verstappen (6º); Lindblad (8º) a 7,2 segundos de Bearman; Gasly (10º) a 16,3 de Bortoleto (9º); Albon (12º) a 26,2 de Ocon (11º); Colapinto (14º) a 37,6 segundos de Lawson (13º); Sainz (15º) a 28,4 del argentino, mientras que Checo Pérez se quedó a 55,7 del español, casi un minuto.

Ni que decir que Russell (siendo un 1:23:06.801 su mejor tiempo) dobló a Bortoleto, Gasly, Ocon, Albon y Lawson; mientras que a Colapinto y a Sainz les sacó dos vueltas, por las tres a Checo Pérez en un gran premio que cuenta con 54 vueltas. Una locura.

🗣️ Checo Pérez, sobre su regreso



"La competición está ahí, el piloto... pero no disfruté tanto con esta energía tan complicada"#AustraliaDAZNF1 🇦🇺 pic.twitter.com/OYzVmZrOFl — DAZN España (@DAZN_ES) March 8, 2026

Ante este escenario, acabado el primer fin de semana, los pilotos han mostrado su posicionamiento crítico con la nueva Fórmula 1.

"Me siento vacío, no es divertido, va en contra de los instintos", decía Verstappen; "Hemos pasado de los mejores coches a los peores", expresaba Norris; "Puede conducir el coche un chef", exclamaba Alonso; "No es el coche más divertido para la qualy", palabras de Leclerc; mientras que para Hamilton "va completamente en contra de los que es la Fórmula 1, que es ir a fondo, al ataque total".

La postura de Sainz

Carlos Sainz llegó a pelear por los puntos tras firmar una buena salida que le permitió escalar hasta la 12ª posición. Sin embargo, en la segunda mitad de la carrera el frágil alerón delantero de su Williams evidenció daños, lo que provocó una pérdida de carga aerodinámica y un progresivo retroceso en la clasificación hasta terminar 15º.

El Gran Premio de Australia estuvo condicionado por los problemas de fiabilidad -tuvo que bajarse del coche antes de tiempo en los Libres 2 y 3 y ni siquiera pudo disputar la clasificación- y tampoco dejó buenas sensaciones al español respecto al comportamiento del nuevo monoplaza de F1.

"Este deporte se llama Fórmula 1. La fórmula que han creído que era buena para la Fórmula 1 no es la adecuada y hay que cambiarla. Lo del 50-50 para hacer carreras de F1 no parece que esté funcionando ni que nadie esté contento", respondió a una pregunta del diario AS.