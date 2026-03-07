Russell se lleva la primera pole de la nueva F1 y se confirma el desastre de Fernando Alonso y Carlos Sainz, eliminados en Q1

George Russell, junto a Antonelli (2º) y Hadjar (3º), tras conseguir la pole en el GP de Australia 2026 Reuters

Con un tiempo de 1:18.518, George Russell selló la primera pole position de la nueva era de la Fórmula 1 en Albert Park, liderando un contundente doblete de Mercedes que coloca a las Flechas Plateadas como claras dominadoras del arranque de temporada.

Andrea Kimi Antonelli, que había destrozado su W17 con un durísimo accidente en los Libres 3, completó la primera fila tras una reparación contrarreloj de sus mecánicos que parecía imposible.

El dominio de Russell fue absoluto. El británico marcó el mejor registro en cada una de las tres rondas clasificatorias, con dos décimas de ventaja sobre su compañero de equipo en la Q3.

La superioridad del Mercedes W17 ya se había dejado ver durante los entrenamientos, donde Russell firmó un 1:19.053 en los Libres 3 con más de seis décimas sobre el segundo clasificado. Tras años de travesía en el desierto, Mercedes envió un mensaje rotundo al paddock.

Ferrari se diluye

Isack Hadjar protagonizó una de las revelaciones de la jornada al colocar su Red Bull en tercera posición en su primer Gran Premio como titular del equipo, por delante de Charles Leclerc.

Ferrari, que había lucido como la segunda fuerza durante los entrenamientos con Leclerc al frente en los Libres 1, perdió fuelle en clasificación: el monegasco acabó cuarto y Lewis Hamilton se quedó en una decepcionante séptima plaza.

Oscar Piastri y Lando Norris ocuparon la quinta y sexta posición respectivamente para McLaren.

Otra nota positiva fue el debut de Audi en su primera clasificación como equipo de fábrica: Gabriel Bortoleto logró acceder a la Q3, una hazaña que nadie esperaba del proyecto alemán en su estreno.

Verstappen, contra el muro

La Q1 vivió un momento de enorme tensión cuando Max Verstappen estrelló su RB22 contra las barreras de la curva 1 en su primera vuelta rápida. Un bloqueo del eje trasero al frenar dejó al tetracampeón sin control y provocó una bandera roja.

Max Verstappen is OUT of Qualifying, with no time set! 😳



This is the moment where the Red Bull driver spins into the wall at Turn 1 👇#F1 #AusGP pic.twitter.com/M2XKoapEMl — Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Verstappen salió del coche por su propio pie, aunque se le vio sacudiendo las manos con gesto de dolor. Partirá vigésimo en la carrera del domingo.

El drama español

Para los intereses españoles, la jornada fue un calvario. Fernando Alonso exprimió al máximo un Aston Martin AMR26 lastrado por los problemas crónicos de la unidad de potencia Honda, que ya le habían impedido rodar en los Libres 1 del viernes.

El asturiano estuvo entre los 16 clasificados para la Q2 hasta los últimos compases de la sesión, pero un giro final de Franco Colapinto lo dejó fuera por escasas centésimas.

Fernando Alonso, durante la clasificación del GP de Australia 2026 Reuters

Acabó 17º, un resultado amargo pero casi heroico dadas las circunstancias de un monoplaza que arrastra vibraciones excesivas en el motor y apenas ha acumulado kilómetros desde la pretemporada.

Peor suerte corrió Carlos Sainz. Tras sufrir una avería en los Libres 2 del viernes y quedarse parado con un problema eléctrico en la entrada del pit lane durante los Libres 3, el madrileño ni siquiera pudo tomar la salida de la clasificación.

Partirá 21º, con la incógnita de si Williams logrará poner su FW48 en condiciones para la carrera.

La primera parrilla de 2026 queda así dibujada con Mercedes al frente, sorpresas en forma de Hadjar y Audi, y un panorama desolador para los dos españoles del campeonato.