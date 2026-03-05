El Aston Martin AMR26 es una "silla eléctrica": "Si Alonso da 25 vueltas, corre el riesgo de sufrir daño permanente en las manos"

La temporada 2026 de Fórmula 1 aún no ha comenzado y Aston Martin ya afronta la peor crisis de su historia reciente.

En la mañana de este jueves en Albert Park, Adrian Newey y Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation, comparecieron ante los medios de comunicación para explicar la magnitud de los problemas que arrastra el AMR26. El diagnóstico fue más alarmante de lo que nadie anticipaba.

El ingeniero británico, que asumió las riendas técnicas y la dirección del equipo tras abandonar Red Bull, no se anduvo con rodeos. Las vibraciones que genera la unidad de potencia Honda RA626H no solo comprometen la fiabilidad del monoplaza, sino que suponen un riesgo real para la salud de sus pilotos.

Según detalló Newey, el motor V6 actúa como generador de unas oscilaciones anómalas que se transmiten a través del chasis de fibra de carbono, una estructura rígida con escasa capacidad de amortiguación, hasta llegar a las manos de los pilotos a través del volante.

"Fernando cree que no puede dar más de 25 vueltas consecutivas sin correr el riesgo de sufrir daños permanentes en los nervios de las manos. Lance opina que no puede dar más de 15 vueltas", reconoció Newey con una franqueza insólita en el paddock.

La consecuencia inmediata es que Aston Martin impondrá restricciones severas de kilometraje durante el Gran Premio de Australia, lo que descarta de antemano que alguno de sus coches complete la carrera de 58 vueltas prevista para el domingo.

El propio Newey admitió que las vibraciones provocan desprendimientos de retrovisores y pilotos traseros, además del ya conocido daño a la batería del sistema híbrido que paralizó al equipo durante los test de Baréin, donde apenas lograron acumular 329 vueltas en dos semanas. Eso fue un tercio de lo que completaron rivales como Mercedes o Ferrari.

Adrian Newey, jefe de Aston Martin, en el paddock Reuters

Fernando Alonso, por su parte, corroboró el escenario al explicar que tras 20 o 25 minutos al volante nota entumecimiento en manos y pies. Sin embargo, el bicampeón del mundo quiso restar dramatismo a la cuestión deportiva:

"La adrenalina es mucho mayor que cualquier dolor. Si estuviéramos luchando por la victoria, podríamos hacer tres horas en el coche, dejemos eso claro", sentenció. Lo que sí inquieta al asturiano es la incertidumbre sobre las consecuencias a largo plazo: "No sabemos qué pasa si sigues conduciendo así durante cuatro meses. Una solución tiene que implementarse", apuntó.

Luego deslizó que los plazos de Honda podrían no coincidir con los de su carrera deportiva, dejando abierta una duda sobre su continuidad en 2027.

Lance Stroll, el compañero de Alonso, explicó lo que sienten los pilotos con las vibraciones del motor Honda diciendo que es "como que te electrocuten en una silla eléctrica".

Koji Watanabe reconoció que el fabricante japonés todavía no ha podido llevar el motor a su régimen máximo de revoluciones y que evaluar el rendimiento real resulta imposible por el momento: "No estamos al nivel que queríamos antes de ir a Australia", admitió.

El presidente de HRC aseguró que se están priorizando las soluciones paso a paso, aunque advirtió de que el proceso llevará tiempo y de que la efectividad de las medidas aplicadas en Melbourne no puede garantizarse plenamente en condiciones de pista.

Fernando Alonso, dentro del Aston Martin AM26 Europa Press

Pese al panorama desolador, Newey intentó proyectar un horizonte de esperanza. Sitúa al AMR26 como el quinto mejor chasis de la parrilla, a unos tres cuartos de segundo de los líderes, y asegura que el monoplaza posee un enorme potencial de desarrollo.

"Con lo que ya tenemos en la fábrica, si hubiéramos tenido tiempo de traerlo a Melbourne, estaríamos significativamente por delante", apuntó.

Alonso, fiel a su temperamento competitivo, cerró con una declaración de confianza: "Tengo un 100% de fe en que Honda arreglará los problemas, porque ya lo hicieron en el pasado". El problema es cuándo.