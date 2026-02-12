Fernando Alonso aumenta la exigencia del Aston Martin AMR26 tras dar 98 vueltas a pesar del 'bajonazo' de Stroll

Fernando Alonso rueda con el AMR26 en la segunda jornada de los test de Baréin. Reuters

El asturiano alcanzó los 316km/h en un programa mucho más conservador que el del resto de sus rivales, pero las sensaciones no invitan al optimismo tras las declaraciones de su compañero.

Era la segunda jornada de los test de pretemporada de Baréin y el primer día en el que Fernando Alonso se subía al AMR26 después de Barcelona. La expectación era máxima en Aston Martin ya que si alguien puede transmitir un buen 'feedback' sobre el nuevo monoplaza ese es el español, aunque el protagonismo lo acaparó Lance Stroll y eso que ni se subió al coche.

Su compañero lanzó un mensaje demoledor: "Lo único positivo es la decoración [...] No estamos para luchar por las victorias [...] Estamos a cuatro segundos o cuatro segundos y medio que otros coches [...] El coche va mal en todo".

De hecho, según apuntó Antonio Lobato a través de sus redes sociales, tras la primera tanda Fernando Alonso "se bajó del coche y tiró los guantes. No están donde querían". Las cosas no van bien en Aston Martin.

¡MENUDA SALVADA DE FERNANDO! 😱



2026. Otro año más y los milagros siguen 🤯#TestDAZNF1 #F1Testing 🏁 pic.twitter.com/ba9dRQQDSY — DAZN España (@DAZN_ES) February 12, 2026

Después del aciago estreno en el circuito de Sakhir donde Stroll solo pudo rodar 36 vueltas tras unos problemas en la unidad de potencia que obligó a Aston Martin a cambiar el motor, el español pudo rodar sin ninguna dificultad tanto en la sesión matinal como en la vespertina.

Alonso fue el cuarto piloto que más vueltas dio: 98, solo superado por Lando Norris (144), Charles Leclerc (137) y Oliver Bearman (125).

El monegasco fue el más rápido de la jornada con un tiempo de 1:34.275, medio segundo más rápido que el vigente campeón y casi cuatro décimas (3,975) más rápido que el asturiano.

A contrarreloj

No obstante, de las casi 100 vueltas que dio el piloto de Aston Martin solo cuatro fue con el neumático blanco, con el que bloqueó dos veces. Los rostros serios de Lawrence Stroll, pero sobre todo el de Adrian Newey es lo que más preocupa, además del rendimiento del AMR26.

El aprendizaje de fondo puede haber sido muy provechoso, pero la sensación es de desazón. Queda una semana de test, para él, 1,5 días, es decir 12 horas, antes de Australia y lo que queda por hacer parece ingente.

El mejor en cuanto a comportamiento sigue pareciendo Red Bull, que no falla en las frenadas ni con Hadjar, debutante en el equipo, al volante. Las tandas son buenas y constantes, pero es cierto que se pasó la mañana en boxes al tener que cambiar el motor.

No mucho mejor que Alonso acabó Carlos Sainz en puestos: el 12º de 15, aunque en su caso sólo tuvo la tarde y con tiempo recortado. Completó 69 vueltas en poco más de tres horas y se quedó a 3,3 segundos de Leclerc.