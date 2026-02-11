El Aston Martin AMR26 debuta con problemas en los test de Baréin sin Fernando Alonso: el campeón Norris, el más rápido

Lance Stroll rueda con el AMR26 en la primera sesión matinal de los test de Baréin. Reuters

Definitivamente Aston Martin ha comenzado con el pie torcido la pretemporada. Al retraso en los test de Barcelona y los problemas técnicos durante la presentación del AMR26 se le ha sumado un fallo en la unidad de potencia de Honda en la sesión matinal.

36 vueltas ha dado únicamente Lance Stroll en el primer día de los test de Baréin, mientras que Max Verstappen ha superado las 100 vueltas. La escudería británica empieza la pretemporada condicionada, ya que si para algo son importantes estas jornadas es para comprobar la fiabilidad del motor.

No se subió Fernando Alonso al AMR26, aunque se puso el mono. El asturiano estuvo hablando con un Lawrence Stroll que no quitaba la vista del monoplaza por el que ha hecho una inversión faraónica. En el garaje también estuvo Adrian Newey con su famoso cuaderno inspeccionando al detalle su última creación.

The moment it all comes together.#AMR26 pic.twitter.com/11fqvns4jF — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) February 11, 2026

"Nuestro plan de prueba de la unidad de potencia hoy con Lance salió según lo previsto en la mañana. Sin embargo, detectamos una anomalía en los datos esta tarde", explicó Aston Martin en un comunicado argumentando el motivo por el que el canadiense no se subió al monoplaza durante toda la sesión vespertina.

Las alarmas han saltado en el equipo británico y es que no es normal que después de las vueltas que dio Stroll inmediatamente se bajara del coche y se dirigiera al hospitality para hablar con Mike Krack.

Habrá que esperar a la segunda jornada para ver si el Aston Martin sale a pista tras haber encontrado la solución a los problemas y si al frente del AMR26 estará Fernando Alonso.

Norris y Verstappen, protagonistas

La primera jornada de test de pretemporada terminó con Lando Norris siendo el más rápido con un tiempo de 1:34.669, mientras que a 0.129 segundos se quedó el ogro Verstappen.

El neerlandés fue quien más vueltas completó en la jornada de este miércoles y es que Red Bull emerge como la principal amenaza de Mercedes, quien firmó una jornada muy discreta.

"Son capaces de desplegar mucha más energía en las rectas que todos los demás, quiero decir, estoy hablando de un segundo por vuelta, en vueltas consecutivas", ha señalado el jefe de equipo de Mercedes.

Lo de Verstappen y Red Bull tiene muuuuuy buena pinta 🔥



Max aprieta y termina el primer día de test en Baréin a una décima de Norris#TestDAZNF1 #F1Testing 🏁 pic.twitter.com/07bm9xTAIo — DAZN España (@DAZN_ES) February 11, 2026

"En una sola vuelta lo hemos visto antes, pero ahora lo hemos visto en 10 vueltas consecutivas con el mismo tipo de despliegue en línea recta, Diría que, a partir de hoy, en el primer día oficial de pruebas, que siempre es con esa salvedad, han marcado el punto de referencia", agregó.

“Esperaba que fueran peores de lo que son, porque han hecho un muy buen trabajo. El coche, su motor... es la referencia actual, diría yo. Y, obviamente, está Max en el coche. Esa combinación es muy buena", cerraba el austriaco.

Leclerc fue tercero a medio segundo de la cabeza y Ocon quinto, pero ya a 0,9 segundos. Mercedes se pasó escondido todo el día, de forma quizá comprensible por el asunto de los motores y por no destacarse por si les quieren cortar el grifo desde la FIA y la Fórmula 1.

A big shift out there today from Carlos 👏



We go again, tomorrow 👊 pic.twitter.com/Q3cF52y3yF — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) February 11, 2026

Pese a saltarse el ensayo de Barcelona, Williams pareció no acusar el retraso. Rodaron más que muchos otros equipos con más kilometraje y sin problemas graves. Muchos ajustes de primer día y de chequear sistemas, pero completando un extenso programa.

Carlos Sainz firmó 77 vueltas por la mañana, aunque sin mirar los tiempos ni las tandas de carrera en el programa: mucha salida de prueba de todos los elementos, en un día tedioso que todos deben superar.

Por la tarde, Albon pudo rebasar también las 70 vueltas, en lo que es un balance positivo para los de Grove. Mañana se verán otras cosas en el bólido azul.