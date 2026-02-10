Adrian Newey (67), alto y claro sobre el Aston Martin AMR26 de Fernando Alonso: "Estuve cerca de llorar al ver el coche"

Adrian Newey, en el paddock de la F1 con Aston Martin AFP7 / Europa Press

El ingeniero más laureado de la historia de la Fórmula 1 protagonizó uno de los momentos más emotivos que se recuerdan en una presentación de monoplaza.

Adrian Newey, artífice del Aston Martin AMR26, confesó ante centenares de invitados en el Centro Cultural Ithra de Dhahran, en Arabia Saudí, que la primera vez que vio salir su creación del garaje en Barcelona estuvo a punto de quebrarse.

"Lawrence Stroll y yo estábamos uno al lado del otro en el pit lane cuando Lance sacó el coche, y estuvimos cerca de soltar alguna lágrima", reconoció el británico durante la presentación celebrada este lunes.

Newey, que ostenta el doble cargo de Managing Technical Partner y Team Principal del equipo de Silverstone, describió el proceso de creación del AMR26 como un trayecto largo, cargado de emoción y de un volumen de trabajo descomunal.

El ingeniero llegó a Aston Martin el 2 de marzo de 2025, procedente de Red Bull, y desde entonces no ha levantado el pie del acelerador. La filosofía del monoplaza empezó a gestarse incluso antes, durante su periodo de inactividad a finales de abril de 2024.

"Tuve que sentarme y pensar cuáles eran los principios de esta normativa y qué solución posible tendría. Me vino una filosofía y la debatí con los aerodinamicistas y diseñadores. Todos estábamos de acuerdo en que era una propuesta viable", explicó.

El AMR26 que rodó durante día y medio en el shakedown de Barcelona, completamente de negro porque no hubo tiempo de pintarlo, ya causó sensación en la parrilla.

Aston Martin AMR26

George Russell lo calificó de espectacular y James Vowles, jefe de Williams, admitió que las soluciones de suspensión eran impresionantes y creativas. Pontones largos y bajos, una zaga ultracompacta y una geometría de suspensión que despeja la parte superior para canalizar el flujo aerodinámico: el monoplaza no se parece a ningún otro.

Newey, no obstante, rehúsa tildar su propia obra de agresiva. "Nunca considero ninguno de mis diseños como agresivo. Simplemente persigo lo que sentimos que es la dirección correcta", afirmó.

Además, advirtió de que el coche tiene un largo camino de evolución por delante. "El AMR26 de Melbourne será muy distinto al de Baréin y seguirá cambiando. Siempre que hay un gran cambio de reglamento surgen enormes oportunidades. Solo el tiempo dirá quién ha identificado la solución correcta", señaló.

Fernando Alonso, por su parte, no ocultó su orgullo al saber que pilotará un monoplaza nacido de la mente de Newey, contra quien compitió durante buena parte de su carrera. El asturiano destacó el salto cualitativo del equipo con Honda como socio de fábrica y unas instalaciones completadas al máximo nivel.

"Es la primera vez que somos un equipo de fábrica con todas las piezas juntas. Siento que es el comienzo de algo muy importante", aseguró. El bicampeón puso el foco en la segunda mitad de la temporada como fase decisiva y subrayó su impaciencia por desarrollar el coche y ayudar al equipo a ser más competitivo.

El evento, amenizado con una actuación en directo de The World of Hans Zimmer, cerró el ciclo de lanzamientos de la parrilla de 2026. La prueba de fuego arrancará el miércoles en Baréin.