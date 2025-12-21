Verstappen escoge a Fernando Alonso como compañero de equipo: "Prefiero tenerle a él que al 99% de los pilotos restantes"

La admiración de Max Verstappen por Fernando Alonso es bien conocida por todos los aficionados al deporte motor y no parece tener techo. El piloto neerlandés siempre ha mostrado un profundo respeto por el asturiano, no solo por su talento al volante, sino también por su capacidad para mantenerse competitivo durante tantos años.

Esa fascinación por el actual piloto de Aston Martin podría incluso desembocar en una colaboración futura fuera del 'Gran Circo', una posibilidad que el propio piloto de Red Bull no descarta a tenor de sus declaraciones en una entrevista concedida a Viaplay.

Durante la pretemporada, a las puertas del inicio del campeonato, Verstappen abordó varios temas de actualidad de la categoría reina del automovilismo. Entre ellos, su continuidad en la Fórmula 1, un aspecto que nunca ha dado por garantizado pese a su exitoso palmarés.

'Mad Max' reconoció que no se imagina prolongando su carrera hasta edades similares a las de Alonso: "No me veo conduciendo en la Fórmula 1 hasta que tenga 44 años, y menos con 24 carreras".

"Personalmente, creo que cuando tenga 40 años no seré el mismo que ahora. Quizá tampoco en cuanto a motivación", añade. "Y si no estás en un coche top, más aún. De verdad creo que si Fernando estuviera en un coche top, entonces... como en 2023, podría luchar por podios.

"Ahí es cuando ves salir al luchador de nuevo, en ciertos momentos lo saca, ves lo que puede lograr, ves que es un luchador. Y cuando has sido dos veces campeón del mundo, has ganado mucho y estás compitiendo por ser décimo...", reflexiona Verstappen.

Verstappen y Alonso, en el podio de Miami. EFE

La longevidad de Alonso es precisamente uno de los aspectos que más despierta la curiosidad del piloto de Red Bull. Así lo explicó tras una conversación mantenida con el español durante un vuelo rumbo a Qatar,

"Íbamos en avión y pensé que sería interesante saber cosas. Él tiene 44 años, así que pensé, 'Fernando, ¿cómo lo ves tú?' Y creo que lo que más se nota es esa incomodidad física".

"Simplemente sufres más por ciertas cosas, y estos coches no son los más divertidos de conducir, así que no es nada agradable. A medida que envejeces, por supuesto, sufres más. El hombro, la espalda, el cuello... Creo que eso requiere un poco más de esfuerzo para mantenerlo todo en buen estado. Así que eso es algo en lo que te centras mucho más".

Un objetivo a largo plazo

Más allá de la Fórmula 1, ambos pilotos coinciden en que existen otros retos atractivos en el mundo del motor.

Tanto Alonso como Verstappen han competido en diferentes disciplinas fuera del campeonato, destacando los éxitos del español en el Mundial de Resistencia y en las 24 Horas de Le Mans (2018 y 2019), así como la victoria del neerlandés en las 24 Horas de Daytona en 2019.

Esa inquietud compartida ha alimentado en varias ocasiones la idea de una posible colaboración futura entre ambos.

Preguntado por la opción de compartir coche con Alonso en Le Mans, Verstappen no dudó en mostrar su preferencia: "Es una buena oportunidad".

"Prefiero tenerlo a él en el coche que al 99% de los demás". Una afirmación que resume a la perfección la admiración del tetracampeón por el bicampeón y que refuerza la sensación de que, tarde o temprano, ambos podrían unir fuerzas lejos de la Fórmula 1.