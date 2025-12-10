El mito de Enzo Ferrari que Alonso tendrá que desmentir cuando sea padre: "El piloto que tiene un hijo, es más lento"

Melissa Jiménez entrevista a Fernando Alonso en la parrilla de salida del GP de Japón 2024 Aston Maritn

Enzo Ferrari es una de las más grandes leyendas del mundo del motor. Al frente del cavallino marcó una era en un mundo del motor muy distinto al actual.

Entre sus muchas frases célebres, hay una muy repetida: "El piloto que tiene un hijo pierde medio segundo por vuelta".

Casi setenta años después, esa frase legendaria vuelve a circular por el paddock ante el embarazo de Melissa Jiménez y la próxima paternidad de Fernando Alonso, prevista para marzo de 2026.

Dos eras muy distintas

A sus 44 años, el bicampeón del mundo encara uno de los mayores desafíos emocionales de su vida personal y deportiva: demostrar que la velocidad no se pierde al convertirse en padre.

La frase de Enzo Ferrari nació en una época en la que los pilotos se jugaban la vida en cada curva. Era una declaración con carga emocional, pero también con experiencia.

El fundador de Ferrari no solo perdió a su hijo Dino en 1956, sino que convivió con la muerte de varios de sus corredores. Creía, por tanto, que la paternidad imponía una barrera invisible.

Esa mentalidad caló hondo en el automovilismo y llegó a convertirse en una especie de dogma no escrito. Según esta lógica, el piloto que ya no corre solo por sí mismo, corre con más miedo.

Un mito desmentido

Ahora Fernando Alonso, con su primer hijo en camino y una familia ensamblada junto a los tres hijos previos de Melissa Jiménez, el asturiano se enfrenta a una narrativa que históricamente ha pesado sobre los grandes campeones.

Aún no se sabe si la llegada del bebé coincidirá con su despedida de la Fórmula 1. Su contrato con Aston Martin termina en 2026 y muchos lo ven como el punto final de su carrera, aunque antes tiene por delante una temporada histórica.

Melissa Jiménez entrevista a Fernando Alonso en la parrilla de salida del GP de China 2024 Aston Martin

Max Verstappen, padre desde hace pocos meses, ya ha roto públicamente con este mito: "No debería afectar a cómo conduzco", declaró. Su padre, Jos Verstappen, incluso fue más tajante: "Te motiva".

Casos como el de Andrea Dovizioso en MotoGP también demuestran que ser padre no implica bajar el nivel competitivo. La clave, dicen muchos, está en la gestión emocional y el equilibrio personal.

El mito de Alonso con Schumacher

En este contexto también se ha reactivado otra historia relacionada con Fernando Alonso.

Una supuesta frase suya sobre Michael Schumacher tras Suzuka 2005 ha corrido como pólvora en redes: "Sabía que iba a frenar porque tiene mujer e hijos esperándole en casa, yo no".

Sin embargo, esa versión no es real. Lo que sí reconoció Alonso, tiempo después, fue que tener presente que Schumacher era padre influía en cómo leía ciertas maniobras. Nunca lo dijo con esas palabras exactas que las redes le ponen ahora en su boca.