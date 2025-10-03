Fernando Alonso ilusiona y se mete en la pelea por el podio en el GP de Singapur: termina 1º y 4º en los entrenamientos libres

Fernando Alonso se ha empeñado en dar la sorpresa este fin de semana en el GP de Singapur. El asturiano quiere agotar todas las opciones de conseguir un podio de aquí al final de la temporada y el circuito urbano de Marina Bay se presenta como una gran oportunidad para intentarlo.

Aston Martin tiene la oportunidad de redimirse tras unos resultados aciagos en los Países Bajos, Monza y Azerbaiyán. La pelea por liderar la zona media de la clasificación está más apretada que nunca y Alonso se ha puesto como objetivo subirse al cajón.

A lo largo de la temporada lo ha hecho Carlos Sainz, Hulkenberg, Hadjar y Lawson, por lo que en un circuito en el que se ha llevado la victoria hasta en dos ocasiones a lo largo de su carrera, Alonso ha demostrado en los entrenamientos libres que el coche ahora sí tiene ritmo.

