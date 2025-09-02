Fernando Alonso señala en público la pieza más débil de Aston Martin: varias indirectas a una de las apuestas de 2025

Fernando Alonso y Andrew Vizard, en el GP de China 2025 Aston Martin

Aston Martin afrontaba el Gran Premio de Zandvoort con la ilusión de pelear por posiciones de podio tras un arranque de fin de semana prometedor.

Fernando Alonso brilló en los entrenamientos y se postulaba como uno de los grandes animadores de la carrera.

Sin embargo, los acontecimientos se torcieron y el equipo británico terminó marchándose con un sabor amargo: el asturiano cruzó la meta en octava posición y lanzó duras críticas contra la gestión de su muro de boxes.

El bicampeón del mundo no dudó en recordar que su monoplaza tenía potencial para mucho más. "En carrera fui bastante más rápido que algunos de los coches que iban delante.

Terminamos detrás de un Williams con problemas y de un Haas muy lento, que ni siquiera logró pasar de la Q1", se lamentaba tras la bandera a cuadros.

Estrategias opuestas

Uno de los puntos que más irritó al español fue comprobar cómo Lance Stroll, que arrancaba desde el fondo de la parrilla, acababa por delante suyo gracias a una estrategia mucho más acertada.

Mientras Alonso se vio atrapado en un tren de DRS, el canadiense paraba pronto en boxes y rodaba en aire limpio. Esa diferencia de planteamiento acabó por condenar al veterano piloto.

"Stroll empezó último y aun así terminó por delante de mí. Debemos haber hecho algo realmente diferente con mi estrategia para terminar tan mal", lanzó Alonso, dejando entrever que la confianza en el muro de boxes empieza a tambalearse.

Cuando Aston Martin trató de reaccionar con una parada más tardía, el accidente de Lewis Hamilton trajo consigo un coche de seguridad que arruinó por completo la jugada.

La neutralización permitió al resto entrar en boxes sin apenas perder tiempo, anulando cualquier beneficio de la estrategia de Alonso.

Su frustración quedó reflejada en una radio tensa con Andrew Vizard, su nuevo ingeniero de pista. "Piensa en la estrategia. Te olvidaste de mí en la primera mitad de la carrera. Quizás recuerdes que estoy aquí en la segunda mitad", le recriminó con dureza.

Instantes después, cuando Vizard preguntó por el comportamiento del monoplaza, Alonso estalló: "¡No lo sé. Me pones siempre en el tráfico de mierda, no lo sé!".

In einer anderen Szene funkte Alonso sogar: "Ihr habt mich in der ersten Rennhälfte vergessen. Vielleicht erinnert ihr euch in der zweiten Hälfte dran, dass ich auch noch da bin."

Relación bajo la lupa

El foco de las críticas recae inevitablemente sobre Andrew Vizard, quien asumió el rol de ingeniero de pista del asturiano en 2025 tras la promoción interna de Chris Cronin.

Vizard había trabajado previamente con Lance Stroll y antes en Williams, pero su adaptación al tándem con Alonso está resultando complicada.

El ingeniero británico tiene sobre sus hombros una tarea clave: ser la voz que canaliza toda la información estratégica y técnica hacia el piloto.

Una comunicación fluida es vital para maximizar el rendimiento, y en Zandvoort esa conexión falló de manera evidente.

La elección de Aston Martin no es casual. El equipo de Silverstone busca consolidar su organigrama antes de la gran revolución reglamentaria de 2026.

Vizard representa una apuesta de futuro dentro de la estructura, aunque de momento la sintonía con Alonso genera dudas.

Resultado maquillado

El octavo puesto final de Alonso llegó más por las desgracias ajenas que por méritos propios. Los abandonos de Hamilton, Leclerc y Norris, sumados a la sanción de Kimi Antonelli, fueron determinantes para salvar los puntos.

"Fue un pequeño milagro y probablemente no merecíamos los puntos hoy", reconoció con franqueza. El propio asturiano aseguró que, con un planteamiento diferente, el quinto puesto estaba al alcance.

"Creo que hemos sido significativamente más rápidos que algunos de los coches que terminaron delante de nosotros", insistió.

Dudas recurrentes

No es la primera vez que Alonso se muestra molesto con las decisiones de Aston Martin. En Silverstone ya dejó caer que, curiosamente, las estrategias de Stroll siempre parecían las más acertadas.

Esta reiteración de críticas apunta a una grieta interna que la escudería debe resolver si quiere mantener la estabilidad en un año clave.

Mike Krack, director del equipo, trató de restar hierro al asunto reconociendo la frustración del asturiano. "Estaba enfadado con la carrera, con nosotros, con todo el mundo. No podemos hacer nada en esas situaciones", señaló.

Sin embargo, las indirectas de Alonso hacia Vizard resultan cada vez más evidentes y dejan entrever que la confianza entre piloto y muro aún está en construcción.

La temporada 2025 está marcada por la necesidad de preparar el terreno para la gran transformación de 2026.

Para Fernando Alonso, cada carrera supone una oportunidad perdida si las decisiones estratégicas no acompañan al rendimiento del coche.

Su mensaje en Zandvoort fue claro: el potencial existe, pero la ejecución en carrera es el eslabón más débil.

Y en ese escenario, Andrew Vizard aparece como el principal señalado por un piloto que no suele dejar cabos sueltos cuando se trata de exigir lo máximo a su equipo.