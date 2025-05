Un afortunado Verstappen se lleva la victoria en el GP de Emilia-Romaña en una carrera aciaga para Fernando Alonso

El vigente campeón se aprovechó del safety-car tras el abandono de Antonelli para imponerse a los McLaren, mientras que la suerte no acompañó al asturiano.

Max Verstappen ha vuelto a dejar su sello en el mítico circuito de Imola en una carrera que empezó a liderar desde la primera curva cuando se tiró encima de Piastri y consiguió una primera posición que no dejaría escapar en las 63 vueltas restantes. El neerlandés tuvo la fortuna del virtual safety-car de Ocon y la salida del coche de seguridad en el abandono de Antonelli, aunque con el ritmo que tenía el Red Bull no parece que Norris y Piastri pudieran haberse llevado la victoria.

La 'suerte' que tuvo el campeón no la tuvo Carlos Sainz y tampoco Fernando Alonso, sobre todo este último. Aston Martin no pudo plasmar las mejoras en una carrera donde la suerte le fue esquiva. El asturiano hizo pronto la primera parada en boxes para protegerse del undercut de su compatriota, pero a pesar de salir por delante del piloto de Williams, no pudo mantener la posición.

Además tuvo que enfriar los frenos tras salir del pit-lane ya que salía fuego tanto del lado izquierdo como del derecho. En una carrera condicionada por el virtual y el safety-car, Alonso estuvo muy cerca de estrenar su casillero de puntos, terminó undécimo a escaso medio segundo de Yuki Tsunoda.

En mejor posición terminó Carlos Sainz, octavo. A pesar de que el madrileño tampoco tuvo suerte con los abandonos de Esteban Ocon y Kimi Antonelli, continúa aprovechando al máximo las oportunidades que tiene en las carreras y suma importantes puntos para Williams de cara a liderar la zona media en el Mundial de Constructores.

No obstante, el español no sale de Imola con un buen sabor de boca ya que su compañero terminó en quinta posición, un puesto que perfectamente podría haber sido para Sainz. La estrategia de Williams funcionó y la fortuna se decidió como si fuera una moneda a cara o cruz entre él y el tailandés, siendo este último el afortunado.

La remontada de Ferrari

Charles Leclerc y Lewis Hamilton estaban obligados a revertir la situación ante su afición después de una decepcionante clasificación y en la carrera hicieron los deberes. El siete veces campeón del mundo consiguió su mejor posición en carrera con la escudería Ferrari (4º), mientras que el monegasco terminó con un agridulce sexto puesto.

A falta de tres vueltas para el final de carrera, Alex Albon intentó adelantar a Leclerc, pero terminó yéndose por la escapatoria en la curva 1, perdiendo la posición también con Hamilton. Dirección de carrera investigó la acción y para evitar males mayores el equipo Ferrari ordenó a su piloto darle la posición al tailandés.

Con la llegada de la Fórmula 1 a Europa, Mónaco va a acoger el siguiente Gran Premio de la temporada. Un circuito mítico de el 'Gran Circo' donde las escuderías tratarán de hacer funcionar las mejoras introducidas en Imola.