Así queda la clasificación del Mundial de Fórmula 1 tras la victoria de Verstappen en el Gran Premio de Brasil

Max Verstappen se ha llevado la victoria del GP de Brasil tras una espectacular remontada. El vigente campeón de la Fórmula 1 partía desde la 17.ª posición y finalmente acabó en lo más alto del podio. Por el contrario, su único perseguidor, Lando Norris terminó sexto en una carrera para olvidar. A falta de tres carreras para el final de la temporada, Verstappen aventaja a Norris en 62 puntos

El circuito de Interlagos era un escenario que se preveía duro para Red Bull tras la sesión de entrenamientos libres y la clasificación al sprint, sin embargo, en la carrera al sprint el RB20 destacó por un ritmo que nada tenía que envidiar a los McLaren. "Creo que somos el coche más rápido en carrera"; decía Helmut Marko... y no se equivocó.

El doblete de McLaren en la sprint tenía un sabor agridulce. Max, que salía quinto, terminó tercero y muy cerca de Piastri, segundo. El domingo no pudo comenzar mejor para la escudería papaya. Verstappen clasificó 12º para la carrera y además tenía una penalización de 5 posiciones, es decir, salía 17º. Oportunidad de oro para recortar un buen puñado de puntos de cara al Mundial de Pilotos.

La suerte de la mañana fue el infortunio de la tarde. McLaren ejecutó una mala carrera y Norris terminó sexto, mientras que Piastri fue séptimo. Los errores del piloto británico le sentenciaron en la pelea por el Mundial. "Eso son las carreras, hay veces que caen de su lado y otras que no. Max ha pilotado bien y yo he cometido demasiados errores, no tenía oportunidad de ganar", reconocía Norris al término de la carrera.

La única noticia positiva que saca McLaren de Brasil es en relación al Mundial de Constructores. La escudería papaya sale de Interlagos con 14 puntos, mientras que su principal perseguidor, Ferrari, terminó con 10 puntos.

