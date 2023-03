Fernando Alonso: "Tarde o temprano, Aston Martin podrá ganar carreras"

En la semana que se celebra el segundo Gran Premio de la edición del Mundial de Fórmula 1 2023, DAZN lanza un nuevo True Driver con Aston Martin y Fernando Alonso como protagonistas. En el documental, el piloto español asegura que su nuevo equipo podrá no ya luchar por las victorias, sino ganar "tarde o temprano".

En True Driver: Descubriendo a Aston Martin, Fernando Alonso no oculta cuáles son los objetivos de la escudería: "Tarde o temprano, Aston Martin podrá ganar carreras y luchará por grandes objetivos". Este runrún no es algo nuevo. Ya incluso antes de su tercer puesto en el Gran Premio de Bahrein se hablaba del paso adelante de los británicos.

Desde los test de pretemporada, e incluso antes, las especulaciones sobre que Aston Martin estaba para competir de tú a tú con Ferrari y Mercedes fueron cobrando fuerza. En el Circuito Internacional de Sakhir, con la primera carrera de la temporada, el bicampeón del mundo español tan solo se quedó por detrás de los Red Bull.

Ilusión y competitividad

Hacía mucho tiempo que Fernando Alonso no estaba ahí y no se esperaba que continuase en la pelea a lo largo del campeonato. Un Alonso que advierte de su competitividad en el documental de DAZN: "Odio perder a cualquier cosa y en el automovilismo solo gana uno. Eso es lo que me ha llevado a intentarlo de nuevo".

Fernando Alonso, celebrando su tercer puesto Aston Martin

Aston Martin le ha devuelto la ilusión. Sobre todo la ilusión por competir. Y es esta palabra la que repite el propio Fernando Alonso al hablar de las sensaciones que se viven en Silverstone: "Hay una gran ilusión de todo el mundo. Además, conducir para una gran marca como Aston Martin, te da un orgullo de llevar el logo en el pecho".

No solo él tiene esa ilusión, en Aston Martin están de lo más felices con el fichaje de Fernando Alonso por la escudería. Lawrence Stroll saca pecho por lo que viene: "El equipo va hacia delante y nuestra ambición es infinita". Mientras que Mike Krack destaca al español: "Si todos los pilotos tuvieran el mismo coche, Fernando estaría delante".

"Cuando anunciamos a Fernando Alonso, la oficina de diseño se quedó en silencio durante 15 minutos debido a la emoción de la gente. Es un reflejo de la gran ilusión que sentimos", relata Mike Krack sobre cómo se vivió el fichaje del piloto asturiano por Aston Martin. Lo dice todo sobre el significado de esto para el equipo.

También Pedro Martínez de la Rosa habla sobre él: "Los ingenieros saben que esté el coche en el estado que esté, siempre estará conducido al cien por cien. Cuando un equipo está invirtiendo y está queriendo mejorar, esa ilusión que se percibe en todos los departamentos".

"Fernando puede aportar muchas cosas, pero la principal es la velocidad. Lo puedes mirar desde todos los ángulos, pero al final lo importante es la velocidad, y la velocidad constante", sentencia el nuevo embajador de la escudería Aston Martin en el citado documental.

