Otro lío para Fernando Alonso: más acusaciones sobre el posible plagio de Aston Martin

Fernando Alonso sigue dando de qué hablar en estos primeros compases del Mundial de Fórmula 1 en 2023. El podio que consiguió el piloto español en el primer Gran Premio disputado en Bahrein supuso, pese a que ya venía avisando con buenos tiempos en los test, una gran sorpresa para muchos en el paddock.

Por el momento, Red Bull parece que va a seguir un año más siendo intratable después de que en esa primera carrera metiera a sus dos coches en los dos primeros puestos, pero en el resto de escuderías esta incursión de Fernando Alonso en las plazas de honor no ha sentado tan bien. De hecho, algunas de las marcas se han encargado de alimentar la polémica que levantó Red Bull hace unos días.

Tras la primera carrera, desde el equipo de la bebida energética acusaron a Aston Martin de plagio después de sus buenos resultados. "Hoy hemos tenido tres Red Bull en el podio, sólo que el último con un motor diferente", alegó Helmut Marko. De esta manera, hizo referencia a las similitudes que guardaba el AMR23 con los monoplaza líderes del campeonato.

Pese a que unos días más tarde desde Red Bull trataron de retractarse y quitarle hierro al asunto comentando que simplemente se trataba de una broma, ahora una nueva escudería se ha sumado a las críticas hacia Aston Martin por su hipotética semejanza con los coches que patrocina la marca energética.

Una escudería más modesta y con muchos menos recursos y resultados como es AlphaTauri se ha subido al carro de las acusaciones y despechos a Fernando Alonso y Aston Martin. Su director deportivo, Franz Tost, cargó duramente: "El Aston Martin se parece al Red Bull porque Aston Martin fichó a la mitad de los empleados aerodinámicos de Red Bull".

Más acusaciones

No contento con simplemente sumarse a las feas insinuaciones que en primer lugar destapó Red Bull, Franz Tost siguió atacando de manera frontal a la marca británica por el desarrollo de su coche este año: "Construyen el mismo auto y lo pintan de verde. Desafortunadamente, nosotros no podemos hacer eso porque no podemos quitar a la gente líder de Red Bull y traerlos a AlphaTauri".

Para el alto cargo de esta escudería, simplemente todo se reduce "a una cuestión de dinero, porque estas personas seguro que no son baratas", concluyó en su exposición frontal contra Aston Martin.

Mientras tanto, en Red Bull, los primeros en soltar la bomba contra la escudería de Fernando Alonso, han rebajado de manera notable el discurso. Tanto, que su piloto estrella, Verstappen, ahora alaba a la marca británica: "En Aston Martin tienen el espíritu y el empuje necesarios. Quieren ganar y han contratado a mucha gente buena, así que creo que sólo pueden ir a mejor".

Por otra parte, el campeón se mostró convencido de que Fernando Alonso puede conseguir esa ansiada victoria 33 en su carrera deportiva al volante el AMR23: "Creo que este año es difícil decir si van a luchar por el campeonato, pero las victorias están definitivamente sobre la mesa", completó.

