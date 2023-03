Verstappen se suma a la fiebre por la victoria 33 de Fernando Alonso: "Tiene el espíritu necesario"

En España hace meses que se ha creado una corriente que todo lo inunda. Surgió en redes sociales, pero ahora está en las calles, en los bares y en los comercios. Hasta en las conversaciones de ascensor en las que ya no se habla del tiempo, de la política o del fútbol. Ahora se habla de la '33', la que será la próxima victoria de Fernando Alonso cuando se produzca.

Una situación bastante lejana hasta hace unos días, ya que la nueva aventura del asturiano con Aston Martin ha provocado que la afición española, y que buena parte de la Fórmula 1, empiece confiar en que Alonso puede volver a ganar antes de retirarse. A pesar de sus 41 años, el bicampeón español está en forma y por primera vez en más de una década vuelve a tener un coche competitivo.

Tanto ha crecido esa tendencia de la '33' que ha traspasado las fronteras del territorio nacional y han llegado hasta la punta del 'Gran Circo', esa que ocupa y que promete no soltar Max Verstappen. El piloto de Red Bull, ganador de los últimos dos Mundiales y gran favorito para llevarse el tercero, ve a Alonso con posibilidades de victoria este curso.

"Yo he estado en la misma situación, en la que en algunas carreras he acabado a 20 o 40 segundos de los ganadores y aún así acabas ganando dos o tres carreras al año". 'Mad Max' hace referencia a las temporadas en las que no podía competir de tú a tú con los Mercedes y con Lewis Hamilton salvo en determinados circuitos.

Por eso, aunque considere que todavía Red Bull está varios pasos por delante de Aston Martin, deja una puerta abierta a la sorpresa: "A veces hay circuitos que se adaptan bien a tu coche y todo encaja y puedes ganar una carrera. Otras veces con un poco de ayuda o suerte...". Hay que recordar que la temporada pasada, los Red Bull arrancaron con varios abandonos que propiciaron victorias fáciles de Leclerc. Si Fernando se sitúa ahora en esa hipotética segunda, tercera o cuarta posición, podría tener un triunfo en su mano.

Verstappen huye de la polémica que sitúa al AMR23 como una réplica en verde el RB19 y valora el gran salto que han dado los británicos, el cual ha sido histórico: "En Aston Martin tienen el espíritu y el empuje necesarios. Quieren ganar y han contratado a mucha gente buena, así que creo que sólo pueden ir a mejor". El bicampeón se refiere precisamente a la parte de la plantilla que se ha mudado de su equipo al de Alonso con Dan Fallows a la cabeza.

"Creo que este año es difícil decir si van a luchar por el campeonato, pero las victorias están, definitivamente, sobre la mesa". Verstappen no solo celebra que haya un equipo más en la parte noble, sino que está contento de que por fin Fernando Alonso pueda pelear con los mejores. Al neerlandés y al español les une una gran relación.

"Estoy contento de verle aquí en la primera carrera. Ha tenido unos años en los que no ha tenido la posibilidad de luchar delante". Max espera poder tener pronto un duelo contra Fernando después de ver cómo sobrepasaba a Russell, Hamilton y Sainz: "Creo que, sin duda, tienen un coche muy bueno. Serán un contendiente, seguro, en unos cuantos circuitos". Verstappen es optimista con la '33': "Las temporadas en la F1 son extremadamente largas, así que puede pasar cualquier cosa".

