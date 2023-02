¿Cuánto pagan los pilotos de F1 por su licencia?: del millón de Verstappen a los 10.000 euros de Piastri

Los motores comienzan a resonar en el Gran Circo. El próximo 5 de marzo se celebra la primera carrera de la nueva edición del Mundial de la Fórmula 1. Con el Gran Premio de Bahréin se da el pistoletazo de salida a una larga temporada en la que vuelve a haber dos pilotos españoles en la parrilla: Carlos Sainz Jr. en Ferrari y Fernando Alonso en Aston Martin.

Ya se conoce el calendario, así como el diseño de los nuevos monoplazas y también el nombre de los 20 pilotos titulares. Además, uno de los detalles curiosos de la Fórmula 1 ya ha sido destapado. Y este no es otro que cuánto paga cada uno de los pilotos por lo que se conoce como la superlicencia.

En lo más alto del ranking se encuentra el vigente campeón. Max Verstappen roza el millón de euros por poder competir en todas y cada una de las carreras de este Mundial de la F1 2023. El español Carlos Sainz entra en el Top 5 de los que más pagan, mientras que Fernando Alonso figura entre los diez primeros.

Fernando Alonso y Carlos Sainz, antes de una carrera en el Mundial de 2022 Reuters

La diferencia entre lo que pagan unos y otros es abismal. De los 963.800 euros de Max Verstappen a los, por ejemplo, 180.500 euros de Fernando Alonso. Y la brecha incluso es mayor cuando la mirada se posa en los últimos de esta particular clasificación. Nico Hülkenberg, Oscar Piastri y Logan Sargeant deben abonar únicamente 10.400 euros.

Detalles de la superlicencia

Estas diferencias tienen un porqué y ahora pasamos a explicarlo. Con el comienzo de una nueva temporada de la Fórmula 1, los distintos pilotos deben pagar una cuota de participación a la Federación Internacional de Automovilismo (FIA). Con este abono, diferente para cada uno de ellos, se consigue lo que se conoce como la superlicencia.

Esto no es algo único para los pilotos. También las escuderías deben pagar sus respectivas cuotas para poder competir. Aunque volviendo a lo que a los verdaderos protagonistas se refiere, la diferencia en la tasa de la licencia viene provocada por el dinero extra que debe abonar cada piloto por los puntos logrados la campaña anterior. De ahí el precio disparado que paga Verstappen en comparación con el resto.

PILOTOS PUNTOS EN 2022 TASA DE LICENCIA Max Verstappen 454 963.800 € Charles Leclerc 308 657.200 € Sergio Pérez 305 650.900 € George Russell 275 587.900 € Carlos Sainz 246 527.000 € Lewis Hamilton 240 514.400 € Lando Norris 122 266.600 € Esteban Ocon 92 203.600 € Fernando Alonso 81 180.500 € Valtteri Bottas 49 113.300 € Kevin Magnussen 25 62.900 € Pierre Gasly 23 58.700 € Lance Stroll 18 48.200 € Yuki Tsunoda 12 35.600 € Guanyu Zhou 6 23.000 € Alex Albon 4 10.800 € Nyck De Vries 2 10.600 € Nico Hulkenberg 0 10.400 € Oscar Piastri 0 10.400 € Logan Sargeant 0 10.400 €

En 2023, el precio base para poder competir en todas las carreras es de 10.400 euros. De ahí que esta sea la cantidad que se ven obligados a abonar Hulkenberg, Piastri y Sargeant. A partir de ahí, se pagan 2.100 euros por cada punto obtenido en la temporada 2022 de la F1. Así lo reveló un informe exclusivo de Racingnews365.

Max Verstappen sumó 454 puntos el curso pasado y esto le lleva a tener que pagar por su superlicencia esa cifra de infarto de 963.800 euros. Casi un millón de euros para poder competir e intentar, por supuesto, revalidar su título de campeón del mundo y elevar el número de sus coronas hasta tres.

En total, los pilotos harán un desembolso de casi 5 millones de euros a la FIA. En concreto, la astronómica cifra asciende hasta los 4.857.800 euros. Cada temporada, las cifras van en aumento desde que se implantase esta fórmula en el año 2013. También este incremento viene marcado por el mayor número de carreras en el calendario del Gran Circo.

Las escuderías tampoco se libran de esto. La FIA exige una base de 585.660 euros y 5.854 euros por punto conseguido la anterior temporada. En declaraciones para Servus TV, Verstappen y Red Bull mostraron su descontento. "Creo que es una cantidad absurda y desmesurada. No me parece bien que paguemos tanto. Eso no ocurre en otros deportes. Y además, cada vez hay más carreras, por lo que cada vez se consiguen más puntos", dijo el neerlandés. Están disconformes y no son los únicos.

