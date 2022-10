Stroll culpa a Fernando Alonso, pero le llueven críticas: "Lo que le hizo fue mortalmente peligroso"

"Fernando Alonso tampoco tenía que acercarse tanto a mí". Esas son las polémicas palabras que dejó Lance Stroll sobre su accidente con Fernando Alonso en Austin y que están cobrando repercusión. El asturiano salió volando por los aires y, por si fuera poco, luego fue sancionado por la FIA por un retrovisor que se desprendió tras el choque.

Stroll y Alonso han tenido su primer enganchón en la pista sin que todavía sean compañeros en Aston Martin. Quizás es futura relación motivó que Fernando quisiera calmar las aguas con el piloto canadiense, tildando de "malentendido" lo que ocurrió. La explicación de Lance sí está dando más que hablar.

Lo primero es que Stroll admitió que se equivocó: "Me moví tarde", reconoció. Pero repartió culpas con Alonso, que fue quien peor parado pudo salir del incidente: "Le di mucho espacio a la izquierda de la pista, así que no es como si le apretase o algo así contra el muro. Podría haberse movido antes e irse más a la izquierda, tampoco tenía que acercarse tanto a mí", explicó.

El vuelo de Fernando Alonso en Austin



Una imagen para la historia de la #F1pic.twitter.com/13ENPp4qTe — DAZN España (@DAZN_ES) October 24, 2022

Stroll defendió su actuación de esta manera: "Estaba juzgando más o menos, eligiendo dónde estaba él detrás de mí. Pero no es como si le golpeara en el costado de su coche, el impacto fue de su alerón delantero con la parte trasera de mi coche". Y es que, según él, "hay muchas maneras diferentes de verlo".

En el paddock, más allá dela incredulidad por la dura sanción recibió Fernando Alonso tras la carrera, parece haber consenso a la hora de señalar a un culpable. Pese a sus explicaciones, Lance Stroll es el gran retratado por el accidente y le están lloviendo fuertes ataques de gente con peso en el Gran Circo.

Villeneuve, duro con Stroll

Jacques Villeneuve, quien fuera campeón del mundo en 1997, se desquitó ante lo ocurrido en su columna para Formula1.nl. El también canadiense no tuvo reparos en azotar a su compatriota: "Cuando hablo de conducción peligrosa me refiero a Lance Stroll. Debería ser suspendido una carrera por el incidente con Fernando Alonso. La FIA ha sido muy laxa tanto en la F1 como en las categorías inferiores con los pilotos moviéndose en las rectas cuando eso es lo más peligroso que hay y lo último que quieres ver".

"Es patético y extremadamente peligroso. Al girar en la recta, pones en peligro a otros conductores, posiblemente mortales, porque puedes causar un gran accidente como ese. Y eso es porque conscientemente decides hacer algo así, no porque estés cometiendo un error. Así que es realmente inaceptable", señala.

[Las claves que explican por qué la FIA se equivocó sancionando a Fernando Alonso en el GP de EEUU]

Y añade: "La FIA necesita dar un paso adelante y aplicar más sanciones por este tipo de acciones. Incluso si no se produce un accidente, porque hemos tenido suerte de que no haya salido mal antes. Y ya empieza a pasar en las categorías inferiores. En la Fórmula 4 y la Fórmula 3 a veces ves a muchachos conduciendo como si estuvieran en un videojuego. Pero las carreras son peligrosas y esto no tiene nada que ver con las carreras, o con una buena defensa"

"Alonso tuvo suerte de que terminara bien para él. De hecho, fue bastante extraño: se las arregló para llevar el coche de vuelta a boxes y, después de que lo enviaran con un morro nuevo y neumáticos nuevos, ¡todavía pudo competir y sumar puntos! Ese Alpine aparentemente es tan robusto como un tanque... y Alonso condujo de manera impresionante", concluye Villeneuve.

